STORFORM: Eirik Ulland Andersen og Andreas Linde – Moldes to store spillere mot Hoffenheim – møtes etter kampen. Foto: RALPH ORLOWSKI / POOL

Moldes keeperhelt hylles: − Han er helt ekstrem

Molde-trener Erling Moe vil ha keeperhelten Andreas Linde på det svenske landslaget. Linde var i det umulige hjørnet mot Hoffenheim, og bidro sterkt til Moldes avansement.

Publisert: Nå nettopp

Eirik Ulland Andersen stjal showet offensivt, men historien om Moldes Europa-eventyr kunne sett helt annerledes ut hadde det ikke vært for Andreas Linde. Keeperen sørget for at Molde holdt den viktige nullen i 2–0-kampen mot Hoffenheim (5–3 sammenlagt) i Europa Leagues 16-delsfinale.

Den svenske keeperen sto som en vegg, og det var fortvilte Hoffenheim-spillere som gang på gang sviktet i å overliste Linde.

Molde-trener Erling Moe mener prestasjonen mot Hoffenheim bør gjøre keeperen aktuell for det svenske landslaget.

– Det er en klassekeeper. Jeg vet at han har vært i lupen til det svenske landslaget tidligere, også håper jeg dette viser dem hvor god han er. Han har vært fantastisk i lang tid. Klink tier på VG-børsen, mener Moe.

Linde selv hyllet laginnsatsen etter bragden i Tyskland.

– Den moralen og hjertet vi legger ned i dag viser hvilken tropp vi har, sier han til TV 2, men legger ydmykt til:

– Men jeg er selvsagt glad for at jeg også har en bra dag i dag.

Kilde: sofascore.com

Der Spiegel har talt 27–2 på skuddstatistikken i kampen. UEFA har 26–3 i antall skudd og 9–2 i skudd på mål.

– Han er helt ekstrem. De prestasjonene han har hatt i de to kampene... Jeg er ikke overrasket, men ekstremt imponert. Han har nok en gang noen ville redninger og er fantastisk, sier Ulland Andersen.

Også i den første kampen mot Hoffenheim hadde Linde ni redninger – blant annet et straffespark.

– Jeg er veldig glad for at han får vist seg fram i slike kamper, for vi ser det på hver trening.

– Er han den beste keeperen i Eliteserien?

– Han er soleklart den beste keeperen i Eliteserien, konkluderer tomålsscoreren.

Det var en uvanlig stopperduo som tok plass foran Linde torsdag kveld. Martin Bjørnbak var blitt syk siden forrige kamp og Stian Rode Gregersen var suspendert. Det nykomponerte paret, Sheriff Sinyan og Birk Risa, løste imidlertid oppgaven til toppkarakter og stanget unna en rekke forsøk fra tyskerne.

– Når du ser på alle vi har ute med skade, kan man telle et helt lag. Det er en enorm prestasjon vi gjør. Vi får et nytt stopperpar, som var rett og slett var helt «outstanding», mener Moe.

Molde er i åttedelsfinalen av Europa League for første gang i deres historie.

Åttedelsfinalene spilles 11. og 18. mars. Kampene trekkes fredag.