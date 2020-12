SPILLER IKKE I KVELD: Vålerengas Sigrid Heien Hansen (t.h.) i oppgjøret mot Arna Bjørnar. Foto: Tomm W. Christiansen

Brøndby ville bli hjemme - «visste» at Vålerenga-kampen ville bli utsatt

Etter at en spiller ble corona-smittet ville Brøndby ikke reise til Oslo på grunn av de norske karantenereglene. Spillerne satte seg motvillig på flyet etter at UEFA ga beskjed om at kampen skulle spilles.

På sin hjemmeside forklarer Brøndby at klubben var klar over de norske karantenereglene og at det var en «overhengende fare for at kampen ville bli avlyst». Det ble den, men det skjedde først i formiddag.

– På den bakgrunn forsøkte vi hele tirsdagen å få UEFA til å flytte kampen, for å unngå den situasjonen vi nå er havnet i - men forgjeves. UEFAs tilbakemelding til oss var tirsdag at vi skulle møte opp og avvikle kampen som planlagt. Derfor fløy vi onsdag morgen klokken 09.00 til Oslo i et chartret fly, opplyser klubben.

Forretningsfører i Brøndby, Michael B. Espersen, avviser at klubben har utsatt andre for smittefare ved å dra til Oslo.

– Alle våre spillere ble testet mandag kveld, og alle bortsett fra én var negativ. Denne spilleren ble sendt i karantene. Vi testet spillerne igjen da vi landet på Gardermoen og alle disse var negative.

– Men det er jo noe som heter inkubasjonstid, smitten kan jo bli påvist senere?

– Det er korrekt. Det var derfor vi tirsdag tok kontakt med UEFA, Vålerenga og norske myndigheter. Vi fikk ikke noe svar annet enn at UEFA ga beskjed om at vi ville tape kampen hvis vi ikke møtte opp, sier Espersen til VG.

Fikk ingen klargjøring

Han mener Brøndby har gjort det de skulle.

– Vi kontaktet VIF, UEFA og norske myndigheter og gjorde oppmerksom på det vi synes var et problem og som nå dessverre viser seg å være et problem. UEFA svarte at de måtte ha noe offisielt fra norske helsemyndigheter for å avlyse, det fikk vi ikke. Det var først i formiddag at norske myndigheter bestemte seg for at vi ikke kunne spille, sier Michael B. Espersen.

Ifølge Brøndby-toppen har UEFA gitt klubben beskjed om at «returkampen» skal spilles på onsdag. Den «første», som skulle gått i Oslo i kveld, blir nå spilt 14. februar.

– Det er beskjeden vi har fått, og det er den reservedatoen UEFA opererer med, sier Espersen.

Bydelslege i Gamle Oslo, Simen Ravlo, sier til VG at danskene har forholdt seg til norske regler her i Oslo.

– Det vil si å unngå kollektiv transport, holde avstand og at de må bo på egnet karantenebolig. Karantenetiden regnes (i Norge) fra siste eksponeringsdag med den smittede personen og 10 dager derfra. De som nå er i karantene skal unngå hverandre og det skal således ikke påvirke karantenetiden, sier Ravlo.

De danske reglene innebærer slik VG forstår at spillerne som er rammet av karantene her i Oslo, kan spille neste ukes kamp hvis man har en negativ corona-test i forkant.

UEFA har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

PÅ FELTET: Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen gjennomførte en lett treningsøkt med noen få spillere tirsdag formiddag. Torsdagens kamp ble avlyst. Foto: Jostein Magnussen

Publisert: 10.12.20 kl. 15:04 Oppdatert: 10.12.20 kl. 15:27