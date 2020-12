FRANSK DUO: Real Madrid-manager Zinédine Zidane og Karim Benzema. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Zidane: − Han er den fullkomne fotballspiller

Karim Benzema (32) er nå den utlendingen med flest kamper for Real Madrid gjennom tidene.

Trener – og landsmann – Zinédine Zidane hyller i den anledning den franske angrepsstjernen.

– Det han gjør, er enormt, sier Zidane til Real Madrids TV-kanal, gjengitt av AS.

– Karim har vært her i mange år. Han har scoret mange mål, spilt mye fotball, og jeg er glad for at vi har ham her. Han er en fyr som alltid har vist hvor god han er på banen. Det er det han viser alle, ikke bare her i klubben. Alle som elsker eller liker fotball, liker Karim, fastslår Zidane – og legger til:

– Karim blir snakket om som en ren nier, ni og en halv, en tier ... For meg er han litt av alt. Jeg vil definere ham som den fullkomne fotballspiller.

Benzema har spilt 359 La Liga-kamper for Real Madrid siden 2009/10-sesongen. Alt i alt er han etter helgens lokaloppgjør mot Atlético Madrid oppe i 528 opptredener for hovedstadsklubben, og har dermed passert den gamle rekordholderen, som var Robert Carlos (som for øvrig fortsatt har flere kamper enn Benzema i La Liga).

Zidane er klar på at Benzema er hans førstevalg som spiss i hvert fall fram til 2022, da hans nåværende kontrakt går ut og Benzema nærmer seg 35 år. Mariano og Luka Jovic må foreløpig finne seg i å stille i køen.

– Han er helt avgjørende for laget, sier Real Madrid-treneren.

Benzema er for øvrig ikke på topp 10 over flest Real Madrid-kamper gjennom tidene. Men på den listen er det altså bare «lokale» med Raúl øverst med 741 kamper og deretter Iker Casillas med 725.

PS: Martin Ødegaard er fortsatt skadet.

VG-tips: Real Madrid-Athletic Bilbao

* Real Madrid jakter på sin tredje strake La Liga-triumf når de sent tirsdag kveld tar imot Athletic Club Bilbao. Etter noen middelmådige ligakamper i november måned med bare ett poeng av ni mulige, har de helhvite siden sikret seg en 1-0-borteseier over Sevilla og lørdagens 2-0-hjemmeseier over Atlético Madrid.

* I tillegg karet Los Blancos seg videre i Champions League i forrige uke. Slik er selvtilliten og overskuddet ganske sikkert tilbake i Real-leiren. Og presset ikke så tungt på trener Zinédine Zidane lenger.

* Men franskmannen må fremdeles unnvære spillere som Martin Ødegaard (mb) og Eden Hazard (a) grunnet skader. Her er også Casemiro (mb) utestengt.

* Gjestene fra Baskerland måtte nøye seg med 2–2 borte mot Valencia på lørdag, og har kun vunnet én av fem siste. Og kun én på utebane (1-2-4). De stiller trolig med tilnærmet samme lag som sist.

Hjemmeoddsen er 1,47, spillestopp er kl. 21.55 og Strive sender kampen.