Uvurderlig Solskjær-seier etter sen målfest

(Newcastle – Manchester United 1–4) Da det gikk mot en ny nedtur for Ole Gunnar Solskjær (47), slo superstjernene til med vidunderlig angrepsspill som sikret tre verdifulle poeng for den pressede manageren.

Med tre minutter igjen av ordinær tid, på stillingen 1–1, rullet Manchester United opp et angrep som tatt ut av en Sir Alex Ferguson-drøm: Donny van de Beek og Bruno Fernandes kombinerte lekkert, Juan Mata slo ballen ut til Marcus Rashford, som skar inn i banen og spilte fri Fernandes, som prikket ballen perfekt i krysset.

Portugiseren kunne puste lettet ut; tidligere i omgangen hadde han for første gang i Manchester United-karrieren bommet på straffespark.

Det var tydeligvis kvelden for uvante hendelser: Like etter 2–1-målet hamret høyreback Aaron Wan-Bissaka ballen opp i krysset og scoret sitt første mål for klubben. Så la Marcus Rashford på til 4–1 etter en perfekt bakromspasning av Fernandes.

Borteseieren over Newcastle, der Solskjærs menn tapte tilsvarende kamp i fjor, gir Solskjær et etterlengtet pusterom etter at det har blitt stilt spørsmål ved hans posisjon som manager de siste ukene. Manchester United står nå med seks poeng på fire kamper i Premier League, mens PSG venter i Champions League til uken.

Den norske manageren var tydelig glad og lettet etter kampslutt, da han med et stort smil om munnen omfavnet spillerne sine i regnet på St. James’ Park.

Marerittstart

– Vi vil ha en respons. Vi vil ha energi og god innstilling. Vi vil ha spillere som kjemper som et lag og spiller som et lag både med og uten ball, sa Solskjær i et TV-intervju før kampstart.

Før det var gått to minutter, fikk han servert det stikk motsatte: Manchester United mistet ballen høyt oppe på Newcastles banehalvdel, Callum Wilson vendte bort en rusende Victor Lindelöf, Allan Saint-Maximin satte fart på kontringen og spilte frem Jonjo Shelvey, som dyttet videre til Emil Krafth. Skuddet hans traff benet til Luke Shaw, tok David de Gea på sengen og endte sin ferd i nettet.

– Jesus. For en katastrofe, reagerte Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

Solskjær så betenkt ut på sidelinjen. Han hadde overrasket i laguttaket ved å sette både Paul Pogba og Donny van de Beek på benken, mens Mason Greenwood ikke engang var i kamptroppen. Isteden startet Juan Mata og Daniel James på hver sin kamp. Grepet var ingen umiddelbar suksess.

Maguire slo tilbake

Men de rødkledde gjestene kom seg etter hvert over sjokkstarten. Etter 19 minutter plasserte Bruno Fernandes ballen vakkert i krysset, men scoringen ble VAR-annullert for offside. Fire minutter senere var det ingenting å utsette på reprisene da kaptein Harry Maguire steg til værs og stanget inn en Juan Mata-corner.

Scoringen var viktig for Manchester United og Solskjær, men kanskje viktigst for Maguire selv: Midtstopperen har lagt opplevd et mareritt siden sommerens voldsdom i Hellas, med svake prestasjoner på banen som toppet seg med utvisning etter en halvtime i Englands kamp mot Danmark onsdag.

– Sånn responderer man på en vanskelig periode av karrieren og livet sitt. Du gir ikke opp. Du står opp og kjemper. Glad på Maguires vegne, skriver TV-profil og tidligere landslagsspiller Gary Lineker på Twitter.

En annen som har vært i medienes søkelys den siste tiden, er Bruno Fernandes. Den portugisiske playmakeren, som ble byttet ut til pause i 1–6-ydmykelsen mot Tottenham før landslagspausen, måtte tidligere denne uken slå tilbake mot rykter om at han skal være misfornøyd med Solskjær som manager.

Etter en snau time fikk han muligheten til å uttrykke sin tillit til sjefen på banen også, da en VAR-vurdering endte i at Marcus Rashford fikk tildelt straffespark, men etter å ha scoret på sine 10 første forsøk, bommet Fernandes på straffe for første gang i Manchester United-karrieren.

Karl Darlow var mesterlig i Newcastle-målet, det samme var ofte utskjelte David de Gea på motsatt side; spanjolens feberredning etter en Wilson-avslutning fra kort hold var kampens mest imponerende enkeltprestasjon.

Newcastle ble spilt lavere og lavere mot slutten av kampen, Solskjær kastet inn både Pogba og van de Beek, og med tre minutter igjen av ordinær tid skulle det løsne for fullt: Fernandes scoret det forløsende 2–1-målet, Wan-Bissaka la på til 3–1 før Rashford kronet kvelden med scoring på kampens siste spark.

