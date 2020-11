Rosenborgs Dino Islamovic og Markus Henriksen under playoffkampen til Europa League mot PSV Eindhoven. Foto: Ole Martin Wold

VG har sjekket eliteserieklubbene: Fra gigantunderskudd til pengejubel

Rosenborgs lommebok blør mest i coronaåret 2020. Vålerenga kunne vært i kjempetrøbbel. I Molde og Sarpsborg kan man smile hele veien til banken.

For RBK blir det et blodrødt år. Daglig leder Tove Moe Dyrhaug anslår et underskudd på mellom 40 og 60 millioner kroner for trønderne (mot et budsjettert underskudd på åtte millioner).

– Vi rammes hardere enn andre fordi vi har de absolutt største inntektene, sier hun.

Rosenborg må «tømme» banken for å komme seg gjennom året. Rundt halvparten av kontantene (92 mill. ved årsskiftet) forsvinner.

– Vi er heldige sånn sett, men vi kan ikke ha flere sånne covid-19-år. Da må vi gjøre drastiske tiltak, sier Dyrhaug.

Brann fikk mest

Adresseavisen har omtalt det samme estimatet. Også klubber som Brann, Start, Mjøndalen, Kristiansund og Sandefjord styrer mot underskudd, mens Sarpsborg 08, Molde, Stabæk, Odd og Bodø/Glimt går mot gode resultat.

Da VG tok økonomitempen på samtlige eliteserieklubber i vår, hersket usikkerheten. Coronapandemien truet sesongen og økonomien. Fotballpresident Terje Svendsen fryktet konkurser.

Den første «nødhjelpen» ble slaktet, men «krisepakke 2» er de fleste godt fornøyd med. Stabæk-leder Jon Tunold skulle riktignok ønske at man sikret at alle søkte på like premisser. Slik er fordelingen:

– Vi er veldig fornøyd med coronapakken, men det slår likevel hardt for oss som har store inntekter, sier Dyrhaug.

I krisepakke 2 får man kompensert 70 prosent av inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet. Til tross for at RBK har klart høyest inntekter, har Brann fått mest i kompensasjon.

– Vi er opptatt av at det vi har søkt på er riktig. Har andre fått mer, er vel det også riktig, sier Dyrhaug.

Slik står det til hos klubbene:

# Vålerenga

Videresalgene av Chidera Ejuke (fra Heerenveen til CSKA Moskva) og Sander Berge (fra Genk til Sheffield United) gir store inntekter. Vålerenga fikk i tillegg forhandlet frem et forskudd fra Genk. Klubben får en noe lavere sum totalt sett, men til gjengjeld kommer pengene nå, istedenfor å bli fordelt over Berges kontraktsperiode.

– Uten det hadde vi vært i kjempetrøbbel. Ingen tvil, sier daglig leder Erik Espeseth om de to videresalgene.

Salgene gjorde det også mulig å hente Vidar Örn Kjartansson. Vålerenga har nå «ok kontroll», også takket være streng kostnadskontroll og støtteordninger.

Tor Olav Trøim er dessuten med videre. Gjennom Magni Sports AS eier han Vålerenga Fotball AS. Trøim bidro i fjor med et driftstilskuddet på 9,5 millioner og et lån på 7,7 millioner.

# Rosenborg

RBK hadde nesten 300 mill. i driftsinntekter i fjor, men i år tapes det over hele linjen: Billettinntekter, partnerinntekter og spillerlogistikk.

RBK budsjetterte med 25 millioner i spillersalg, men har «bare» solgt for 15–20. Birger Meling, Anders Trondsen og Torgeir Børven har forlatt Lerkendal.

Et Europa League-gruppespill ville gjort mye, men RBK budsjetterer aldri med mer enn andre kvalifiseringsrunde.

– Vi har utgifter som baserer seg på Europa-inntekter, og vi trenger å være i Europa fire av seks år. Det har vi også vært. Så er vi heldige som har god likviditet. Derfor har vi god kontroll nå, sier Tove Moe Dyrhaug.

Eurosport-ekspert er lite imponert over RBKs jobb på overgangsmarkedet:

# Sarpsborg 08

Økonomien er god. Overskuddet vil havne på mellom fem og ti millioner, ifølge daglig leder Espen Engebretsen.

– Ene og alene på grunn av spillersalg, sier han.

Ismaila Coulibaly (19) og Jørgen Strand Larsen (20) ble solgt til henholdsvis Sheffield United og Groningen i september. Sportssjef Thomas Berntsen uttalte på det tidspunktet at klubben gikk mot et underskudd på 11 millioner kroner. Ting har snudd.

# Brann

Alt tyder på et negativt resultat i Bergen.

– Vi er i en krevende situasjon hva gjelder likviditet ut året. Vanligvis startet salget av partoutkort for neste år på denne tiden, men det er fremdeles usikre tider, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Hun er forsiktig optimist med tanke på neste år.

– Vi er optimistiske forutsatt at situasjonen gir muligheter for å få flere på kamp etter hvert. Med stor grad av usikkerhet er det vanskelig å planlegge og å selge produkter og tjenester knyttet til våre arrangementer per i dag, sier hun.

# Stabæk

I 2019 hentet Stabæk rundt halvparten av inntektene sine fra spillersalg.

– Det største spørsmålet er penger vi har utestående. Vi gjorde en del salg i fjor, og det er en del millioner som forfaller i sommer. Vi får se om vi får de pengene i tide, sa daglig leder Jon Tunold i april.

Nå forteller han at klubben styrer mot overskudd, nok en gang på grunn av gode spillersalg. Stabæk tjener godt på salget av Andreas Hanche-Olsen ble solgt (til Gent), og har i tillegg solgt Hugo Vetlesen (til Bodø/Glimt).

# Molde

Europa-deltagelse gir fort inntekter på over 100 mill. Fra før lever klubben svært godt med Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten i ryggen. Gjennom Stiftelsen Molde Fotball har de kun ett formål: Å støtte Molde FK økonomisk

– Vi styrer mot et solid positivt resultat i år til tross for et betydelig frafall av kampdagsinntekter, sier økonomiansvarlig Odin Holm Olsen, uten å ville røpe tall.

– Kombinasjonen av våre lojale sesongkortinnehavere, samarbeidspartnere og eiere, samt solide sportslige prestasjoner i europacupkvalifiseringen gjør at vår klubbøkonomi er sunn, utdyper han.

IKKE CL: Leke James (sittende) og Ohi Omoijuanfo misset i Champions League-play off mot Ferencváros. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

# Bodø/Glimt

Daglig leder Frode Thomassen sier at både klubbens økonomi og årets resultat er tilfredsstillende. Kanskje ikke så rart etter salget av Jens Petter Hauge til AC Milan. Salget av Håkon Evjen mot slutten av fjoråret spiller nok også inn på årets resultat.

Fra venstre: Sportsdirektør Frederic Massara, teknisk direktør Paolo Maldini, Milan-spiller Jens Petter Hauge og administrerende direktør Ivan Gazidis Foto: AC Milan

Glimt leverte et knallsterkt resultat på 11,7 mill. i fjor, og var en av få klubber med mye penger: 29 mill. ved årsskiftet. Fjorårets spillersalg gir utslag også på årets regnskap.

# Mjøndalen

Mjøndalen var ekstra sårbare da coronaviruset slo til. Idrettsforeningen har gått glipp av store inntekter fra barneaktivitet. Styrer mot et underskudd på 6–8 millioner kroner.

– MIF har en solid egenkapital og tilfredsstillende likviditet. Covid-19 gir oss et solid underskudd for 2020 som naturlig nok ikke er heldig, sier daglig leder André Nevstad.

Han er urolig for 2021 og mener det er nødvendig med tilskuddsordninger om det fortsatt pålegges begrensninger.

# Odd

Etter to år med underskudd (totalt 10 mill.), går Odd mot overskudd i 2020.

Økonomisjef Martin Dalin Vuckovic trekker frem spillersalg som en viktig årsak. Klubben har solgt Birk Risa til Molde og Torgeir Børven til Rosenborg.

– At svært mange av våre fans og partnere har støtte opp om klubben gjennom koronaperioden betyr også mye for oss, sier han.

# Haugesund

Etter en stor smell i 2018 (-23,4 mill.) og et lite overskudd i fjor, går det mot et balansert resultat i år, mye takket være krisehjelp. Økonomien er «krevende, men håndterbar».

– Det er krevende å måtte innse et massivt inntektsbortfall, men vi er takknemlige for statens bidrag, sier styreleder Leiv Helge Kaldheim. Bare Brann og RBK har blitt kompensert mer enn Haugesund i krisepakke 2.

# Strømsgodset

Godset har gått totalt 20 mill. i minus de to siste årene, og måtte i år betale seg ut av samarbeidet med egne investorer.

– Vi har kontroll likviditetsmessig ut året og den støtten vi har fått av våre supportere og samarbeidspartnere har bidratt til dette. Men vi er naturligvis avhengige av at situasjonen normaliserer seg etter hvert inn i 2021, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

– Det er for tidlig å si noe om årets resultat ennå, sier han, og håper på et håndterbart resultat.

# Viking

Siden det er så mange usikkerhetsmomenter, ønsker ikke Viking-leder Eirik Bjørnø å uttale seg.

Viking har de siste årene forbedret økonomien kraftig, og hadde ved årsskiftet 17 mill. i kontanter. I tillegg eier klubben egen stadion. Salgene av Zlatko Tripić og Kristian Thorstvedt kommer på 2020-regnskapet. Årets salg av backen Adrian Pereira til PAOK er også lukrativt.

Bare Sandefjord har fått mindre i kompensasjon i krisepakke 2.

# Kristiansund

«Det haster, det er alvor nå», skrev daglig leder Kjetil Thorsen i en VG-kronikk i april. Kristiansund er fortsatt i «en krevende tid» og styrer mot underskudd.

– Men vi har stor tro på at klubben, sammen med våre supportere og støttespillere, vil komme seg gjennom dette på en god måte, sier økonomisjef Ole Haga.

# Start

I slutten av april fryktet man at man ville gå tom for penger, men nå er det kontroll på årets økonomi på Sørlandet – selv om det styres mot et negativt resultat

– Vi har iverksatt en del kostnadsreduserende tiltak som hatt god effekt. Inntektsbringende tiltak som folkeveggen, virtuelle produktlinjer og spillerlogistikk har også hatt god effekt, sier daglig leder Christopher MacConnacher.

# Sandefjord

Begynte å kutte allerede før corona. Droppet treningsleirer og barberte årets budsjett med fem mill. Går likevel mot et underskudd.

– Tabellplassering og sesongkortsalg for 2021 vil være med på å avgjøre hvor stort underskuddet blir, sier daglig leder Espen Bugge Pettersen.

– Vi har hatt god økonomisk kontroll gjennom året, men går inn i en høst med likviditetsutfordringer, sier han.

Klubben har kviet seg for å forlenge kontrakten til trener Martí Cifuentes og hans team på grunn av usikker økonomi.

# Aalesund

AaFK har budsjettert med balanse, men daglig leder Geir S. Vik innser at det blir underskudd.

– Økonomien er stram i AaFK som følge av covid-19 med publikumsrestriksjoner og svake sportslige resultat i år, sier han.

