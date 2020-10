Werner med to kunstmål, men personlige feil kostet Chelsea dyrt

(Chelsea - Southampton 3–3) Målmaskinen Timo Werner (24) har våknet. På hjemmebane mot Southampton åpnet han målkontoen i Premier League, og viste hvorfor Chelsea betalte drøye 460 millioner kroner for ham. Vaklete forsvarsspill kostet imidlertid hjemmelaget dyrt.

Oppdatert nå nettopp

Tyskeren forlot RB Leipzig som klubbens mestscorende spiller gjennom tidene i sommer, men kom ikke akkurat flyvende ut av startblokkene i den engelske hovedstaden.

Men mot Southampton løsnet det - på vakkert vis.

To perler

Etter 14 minutter ble han nektet sitt første Premier League-mål etter at han ble avvinket for offside, men bare minuttet senere fikk han målet sitt. En hard pasning opp fra en annen sommersignering, Ben Chilwell, hadde såpass mye fart i seg at Werner bare kunne hoppe over ballen og ta den igjen på andre siden.

les også VAR-drama og skrekktakling i Merseyside-derbyet

Southampton-stopper Jan Bednarek gikk fem på, og Werner stormet mot mål.

Han dro seg innover, forbi et par-tre andre Southampton-spillere og plasserte ballen kontrollert i mål. Lettelsen over å ha endelig åpnet målkontoen i Chelsea-blått var tydelig, men tyskeren var langt fra ferdig.

HERJET: Timo Werner ble den femte tyskeren til å score for Chelsea. Michael Ballack, Marko Marin, André Schürrle og Antonio Rüdiger er de fire første. Foto: BEN STANSALL / POOL

Et drøyt kvarter senere startet han på sedvanlig vis i bakrom, og Jorginho fant den nye spydspissen. Han tok den med seg mot mål, lobbet den i Lionel Messi-stil over Alex McCarthy, tok den igjen og headet ballen i mål.

Se scoringen - bilde for bilde - i galleriet under:

forrige









fullskjerm neste 1: Lobb.

Mistet 2–0-ledelse

Chelsea hadde lenge full kontroll, men ble knallhardt straffet for personlige feil.

Kai Havertz mistet ballen inne på egen halvdel, og Frank Lampards menn ble knallhardt straffet. Che Adams spilte fri storscoreren Danny Ings, som på elegant vis rundet Kepa Arrizabalaga og satte ballen i mål.

Chelsea fortsatte å gjøre feil etter pause, og ble igjen straffet. Kurt Zouma virket å ha god kontroll i en løpsduell med Che Adams, men slurvet med støttepasningen til egen keeper. Adams jaget, Kepa bommet på ballen, og etter litt om og men inne i boksen, fikk Adams hamret ballen opp i nettaket.

Chelsea har nå sluppet inn fem mål som følger av personlige feil denne sesongen. Det er flest i Premier League.

LØNN FOR STREVET: Kepa fikk tøffe arbeidsforhold alene med Danny Ings (t.v.) og Che Adams. Sistnevnte fikk betalt for løpingen Foto: Ben Stansall / POOL / AFP POOL

Men kort tid etter gjorde Havertz opp for feilen ved det første baklengsmålet. Werner var igjen involvert da han bli spilt fri ute til høyre. Istedet for å avslutte og gå for hat trick, spilte han på tvers til landsmann Havertz, som enkelt satte ballen i mål.

Dermed åpnet også han målkontoen i Premier League.

Werner ble med andre ord svært toneangivende for Chelsea denne lørdagen, men det defensive rusket som preger Lampards lag kunne han ikke mye for.

les også Haaland kom inn og ble avgjørende: Serverte Marco Reus’ seiersmål

Overtidssmell

På overtid av kampen, på et tidspunkt Chelsea virket å ha god kontroll, fikk Southampton frispark. Innsvingeren fra eks-Chelsea-spiller Ryan Bertrand ble klarert, men ikke lenger enn til Theo Walcott i returrommet. I sin andre Premier League-debut for «The Saints», 14 år etter den første, banket han til. Skuddet var ikke spesielt godt, men ble til en målgivende pasning da Jannik Vestergaard forlenget ballen med hodet - og satte inn utligningen.

DANSK DYNAMITT: Her har Jannik Vestergaard akkurat scoret 3–3-målet - noe Soton-spillerne jublet hemningsløst for. Foto: Mike Hewitt / POOL / GETTY POOL

3–3-resultat er ikke så altfor vanlige, men dette er Chelseas andre 3–3-kamp denne sesongen. De kunne klatret forbi Liverpool på tabellen med seier her, men kollapsen gjør at de befinner seg på 6. plass - fem poeng bak serieleder Everton. Og ettersom en hel haug av lag fortsatt har til gode å spille denne helgen, kan de fort havne enda lenger nede på tabellen.

For Southamptons del ble uavgjort på Stamford Bridge mer som enn seier - og de ligger i skrivende stund på 10. plass, poenget bak Chelsea.

Publisert: 17.10.20 kl. 17:54 Oppdatert: 17.10.20 kl. 18:06

Premier League S V U T M P 1 Everton 5 4 1 0 14 – 7 7 13 2 Liverpool 5 3 1 1 13 – 13 0 10 3 Aston Villa 3 3 0 0 11 – 2 9 9 4 Leicester City 4 3 0 1 12 – 7 5 9 5 Arsenal 4 3 0 1 8 – 5 3 9 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk