MAYTCHVINNER: Kristiansunds Liridon Kalludra satte inn avgjørende 2–1 20 minutter ut i andre omgang i bortekampen mot Aalesund. Foto: Ned Alley

Kalludra matchvinner - Aalesund sprakk igjen

(Aalesund FK-Kristiansund BK 1–2) Lars Arne Nilsens Aalesund tok seg bedre ut enn på lenge en lang stund, men raknet da Kristiansund jekket seg opp et par hakk og scoret to kjappe mål i andre omgang.

Oppdatert nå nettopp

– Det begynner å bli en vane, svarer Aalesund-trener Lars Arne Nilsen på spørsmål om «nok et surt tap» i et intervju vist på Eurosport.

– Det er dessverre ikke godt nok, tilføyer han - for så ikke å la seg fyre opp alt for mye av spørsmål om hvor vidt bunnlaget han burde blitt tilkjent et eller to straffespark.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Lars Arne Nilsens bunnlag stormet frem som alt annet enn fortapt fra start. Friskt og freidig, selv om det ene angrepet etter det andre hadde en tendens til å gå i vranglås da krittstrekene foran Kristiansund-keeper Sean McDermott dukket opp.

Det gjorde imidlertid ikke så mye. Gjestene opptrådte som om de var blitt tildelt rollen som nederlagsdømt. Kristiansund var usedvanlig tamt, og nær hodeløst passivt da Simen Bolkan Nordli (20) i 28. minutt i stor fart trakk inn mot McDermott - og spilte ballen tvers over foran nesen på samme McDermott.

Til en helt fristilt Marcus Karlsbakk (20), som greit satte inn sitt første mål i eliteserien.

– Det var ekstra deilig å få med seg scoringen, uttalte Karlsbakk i et intervju vist på Eurosport etter de første 45 minuttene.

Unggutten, som tidligere har gjort målfurore på liganivå tre, mente at hans Aalesund hadde startet bra, men falt noe av mot slutten av første omgang. På spørsmål om hva de da «måtte» gjøre i andre omgang, var naturlig nok svaret «vi må opp igjen» til nivået fra innledningen.

Kristiansunds Andreas Hopmark ikke bare bekreftet Karlsbakks inntrykk. Midtbanemannen slo fast at spill-i-Europa-kandidaten hadde spilt en «forferdelig svak omgang».

– Liten sprut, liten energi. Vi må roe oss ned, slo Hopmark fast.

Han mente KFK bar preg av stress og travelhet, typisk uttrykt ved baklengsmålet. Dette på tross av at de i henhold til offisiell statistikk hadde hatt ballen i besittelse mest og vunnet flest dueller.

– Deilig å lede til pause. Vi har fått KBK der vi håpte. Så får vi se hva de finner på nå, uttalte Aalesund-trener Lars Arne Nilsen foran andre halvdel.

les også Marerittkveld for Aalesund: Toppscoreren ble skadet i tap

Kollega Christian Michelsen mente på sin side at hans KBK «må ta fighten» for å komme opp på sitt vante nivå - som altså hadde vært fraværende.

I 53. spilleminutt var tilstedeværende og fraværende nøkkelord. Aalesunds midtforsvar var fraværende, mens Faris Pemi Moumbagna (20) sto for all verdens tilstedeværelse da han splittet det, steg til værs og hodestøtte inn utligningen - etter et fremragende innlegg fra Liridon Kalludra.

12 minutter senere var Kalludra minst like fiks.

les også Pellegrino avslo nytt tyrkisk tilbud – spiller mot AaFK

Ahmal Pellegrino trakk seg langbent ned mot dødlinjen, kikket kjapt opp, slo ballen hardt inn mot Aalesund-keeper Andreas Lies høyre stolpe - der Kalludra rakk å strekke frem foten før «alle» og flikket bortelaget til ledelse.

Rollebyttet var, stort sett, et faktum.

Mot slutten steg temperaturen, foranlediget av en såkalt straffesparksituasjon. Ballen traff skulderen til KFKs Andreas Hopmark etter et frispark fra hjemmelaget. Det var ikke så mye å diskutere, i likhet med resultatet - etter seks minutter tillagt tid.

Publisert: 04.10.20 kl. 19:55 Oppdatert: 04.10.20 kl. 20:09

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 3 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 4 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 5 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk