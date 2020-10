TO SKUFFEDE SPILLERE: Dortmund-kaptein Marco Reus og Erling Braut Haaland var ikke veldig da de tidvis ble rundspilt av Lazio. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Hudfletter egen innsats: − Vi manglet faktisk alt

Dortmund må dra slukøret hjem fra Italia etter et begredelig nederlag for Lazio. Erling Braut Haaland og gjengen var ikke nådig i dommen over egen innsats.

Nå nettopp

– Det er uforklarlig. Slik kan vi naturligvis ikke opptre, spesielt ikke i den første Champions League-kampen. Det var rett og slett dårlig. Vi manglet faktisk alt i dag, sier Dortmund-kaptein Marco Reus, ifølge Bild.

Han spilte 78 minutter av kampen mot Lazio og ble byttet ut like etter at Lazio hadde tatt ledelsen 3–1. Det ble også sluttresultatet.

– Det var rett og slett en dårlig start. De tok initiativet. Vi klarte ikke å presse høyt. Det var en solid taktikk av treneren deres. De utspilte oss taktisk, sier Erling Braut Haaland til Viasat.

Borussia Dortmund fikk en marerittstart på kampen. Ciro Immobile sa takk for sist allerede etter seks minutter. Italieneren fikk det aldri til å stemme som Robert Lewandowski-erstatter i Dortmund, men tirsdag svingte det av Lazios spydspiss.

Halvveis inn i første omgang sto det 2–0 til italienerne – etter selvmål av BVB-keeper Marwin Hitz.

– Det var en miserabel forestilling i første omgang. Slik kan man ikke være bekjent av å fremstå, sier Dortmund-legende Sebastian Kehl (362 kamper) – som nå arbeider i klubbens rekrutteringsavdeling – til Bild.

Erling Braut Haaland banket inn reduseringen etter 71 minutter. Håpet om poeng ble imidlertid kortvarig.

Innbytter Jean-Daniel Akpa-Akpro satte kveldens siste mål, 3–1 til Lazio, fem minutter senere.

– Vi var ikke til stede. Forsvar, løp – alt manglet. Vi kommer til å klare det, men vi må gjøre alt bedre. Jeg er veldig skuffet, konstaterer Dortmund-trener Lucien Favre etter nederlaget.

PS! Haaland & Co får muligheten til å slå tilbake mot erkerivalen Schalke 04, lørdag 18.30.

Publisert: 21.10.20 kl. 01:51