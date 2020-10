Kommentar

Rasismestraffen er skremmende mild

Av Leif Welhaven

KBK-spiller Amahl Pellegrino reagerer kraftig på straffen Aalesund landet på etter at han ble utsatt for rasistiske tilrop. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Dersom idretten skal mene noe med kampen mot rasisme, er det ingen vei utenom å straffe så det svir ved overtramp. Derfor er Aalesunds håndtering av de rasistiske tilropene mot Amahl Pellegrino sjokkerende og skuffende.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Utestengelse fra Color Line stadion ut sesongen 2021», ble konklusjonen fra ledelsen i AaFK, etter at de hadde identifisert en person som stod bak den rasistiske hetsen mot Pellegrino etter kampen mot Kristiansund.

«Vi i Aalesund Fotballklubb har tatt saken på største alvor», hevder klubbdirektør Geir S. Vik i en kortfattet pressemelding. Dessverre er det vanskelig å finne særlig samsvar mellom den uttalelsen og hvor mild straffen faktisk ble.

les også Supporter utestengt etter rasistiske tilrop til Pellegrino

En avskrekkende funksjon er generelt sett en sentral grunn til at straff anvendes som virkemiddel. For en enkeltperson skal den forventede straffen oppleves som så negativ at man avstår fra fremtidige handlinger. På samfunnsnivå går det som kalles «allmennprevensjon» ut på at trusselen om straff bidrar til at folk flest avstår fra å gjøre noe de ikke burde.

Hva gjelder fotball og rasisme er selvsagt holdningsarbeid viktig, men samtidig kommer man ikke unna at det trengs handlekraft når det tråkkes over grenser som ikke skal krysses. Og her har dessverre Aalesund fremstått merkverdig milde overfor en av sine egne.

Hvor er den avskrekkende effekten når det er mulig å komme unna med en så lite streng reaksjon?

Hva slags signaleffekt sender utfallet?

Og hva gjør det med troverdigheten til den overordnede kampen mot rasisme i norsk fotball at valget om utestengelse ut 2021-sesongen blant annet skal være basert på «rådgivning fra Norges Fotballforbund».

Ingen vet hvordan det blir på norske fotballtribuner neste år, men i ytterste konsekvens blir det knapt noen reell utestengelse overhodet for den aktuelle supporteren, dersom det forblir strenge begrensninger på grunn av corona.

Men helt uavhengig av virussituasjonen, fremstår en drøy sesongs utestengelse fra hjemmekamper som disproporsjonalt med sakens alvorsgrad.

AaFK har ikke svart utdypende utover pressemeldingen, så vi vet lite om detaljene bak vurderingene. Men det er altså funnet grunnlag for straff for et forhold som fremstår erkjent, og da er utmålingen noe vi er nødt til å diskutere inngående.

Det er ikke mange månedene siden norsk idrett fikk en kraftig oppstrammer fra politisk hold, med bakgrunn i at kampen mot rasisme ikke hadde stått høyt nok på dagsordenen. Det resulterte i at en departementsnedsatt arbeidsgruppe kom med konkrete innspill. Det er bare dager siden NIF lanserte en veileder for arbeidet mot rasisme og diskriminering i idretten.

Fra fotballhold har vi over tid sett diverse kampanjer og fine ord, og det er ingen grunn til å tvile på at det er genuint ønske om å bli kvitt et utyske. Men det er nå engang slik at «the proof of the pudding is in the eating», som engelskmennene sier, og oversatt til denne konteksten betyr det at hvordan man håndterer de vanskelige sakene er avgjørende for troverdigheten.

Derfor er det ikke rart at Pellegrino reagerer så sterkt som han gjør etter at konsekvensene ikke ble tydeligere.

Han hadde fortjent bedre. Norsk fotball hadde fortjent bedre. Og den som som stod bak, hadde fortjent en betydelig lengre utestengelse fra norske fotballtribuner.

På mange områder i livet er det en god ting å være snill.

Dette er ikke et slikt område.

Publisert: 07.10.20 kl. 16:41

