Helland og Åsen senket gamleklubben: − Sto nok skrevet i stjernene

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Rosenborg 2–0) Pål André Helland fikk revansj og Gjermund Åsen satte siste spiker i kista da eks-RBK-erne sørget for Rosenborgs tredje strake tap.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter flere innhopp de siste kampene, fikk Pål André Helland selvfølgelig sin første start for sin nye klubb, mot klubben han har vunnet alt med. Foran denne sesongen ble han sendt på dør av Åge Hareide og Rosenborg. Det var en tydelig tent Helland som ville vise seg frem. Og det tok ikke mange minuttene før han fant nettmaskene.

Trønderduoen Åsen, som er utlånt fra nettopp Rosenborg, og Helland fant hverandre, før høyrekanten dro seg innover, la ballen over på feil ben, og sendte den i nettet.

Åråsen eksploderte da mannen fra Kyrksæterøra feiret som en gal mot sin gamle arbeidsgiver.

– Dette sto nok skrevet i stjernene, både scoringen og skaden. Jeg hadde et sabla til tenningsnivå i kroppen, sa Helland til Eurosport i pausen.

Det ble kampens første av to scoringer, noe som sørget for at LSK tok skalpen på trønderne for første gang siden 2008.

Men det kunne fort vært mer. Hjemmelaget fortsatte å være det beste laget også i perioden etter scoringen, før Helland måtte gi seg ti minutter etter.

Pål André Helland måtte gi seg etter 20 minutter mot gamleklubben. Foto: Fredrik Hagen

RBK hadde mye ball utover i omgangen og kom seg spesielt de siste ti minuttene, men det de evnet ikke å få til det helt store. Hjemmelaget kunne dermed gå i garderoben til trampeklapp og ledelse.

RBK-spiss Guillermo Molins var på sin side alt annet enn tilfreds med det han hadde vært med på de første 45. Det var han som produserte gjestenes største mulighet da hodestøtet hans kun var en god redning unna å utligne etter 17 minutter.

– Dette er katastrofe. Vi taper alle dueller, og ingen vil ha ballen, sa Molins til Eurosport.

Etter fire minutter ga spissen en solid albue rett i mellomgulvet på LSK-stopper Espen Garnås. Dommer Hobber Nilsen fikk ikke med seg situasjonen, noe Molins skal være glad for.

– Det er ingenting. Han snakker for mye, var det svensken hadde å si om situasjonen før han stormet ut av intervjuet.

Guillermo Molins var heldig som fikk spille såpass lenge som han gjorde. Foto: Fredrik Hagen

– Molins skal være glad han fortsatt er på banen. Dette er et rødt kort, konkluderte Eurosport-ekspert Joacim Jonsson i pausen.

På vei inn i garderoben oppstod det også en voldsom pipekonsert mot RBK-sjef Åge Hareide. Dette kom trolig i kjølevann av torsdagens uttalelser, hvor sunnmøringen kalte Pride-markeringen for propaganda. Dette var uttalelser han senere beklaget.

RBK kom ut etter pause og fortsatte å ha mye ball. De fikk etablert et visst press utover i omgangen, hvor de var nære både ved Carlo Holse og Edvard Tagseth. Men Lillestrøm holdt unna, før Gjermund Åsen kunne kontre inn 2–0 på overtid.

Dermed fortsetter den sportslige krisen i Rosenborg, som nå har tre strake tap i Eliteserien.