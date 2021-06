SKILLER LAG: Erling Braut Haaland og Jadon Sancho vant den tyske cupen sammen i 2020/21-sesongen. Nå går sistnevnte til engelsk fotball og Manchester United. Foto: MARTIN ROSE / POOL

Manchester United enig med Dortmund om storovergang

Det ser ut til at Ole Gunnar Solskjær endelig får sin mann. Manchester United og Borussia Dortmund skal være enige om en overgang for stjerneskuddet Jadon Sancho (21).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var tyske Bild som første meldte om enigheten. The Athletic, Sky Sports og overgangsjournalisten Fabrizio Romano skriver det samme. Det stemmer overens med VGs informasjon.

Det eneste som gjenstår før Jadon Sancho kan presenteres som Manchester United-spiller, er den medisinske testen.

Slik flere medier melder, kan også VG erfare at Manchester United betaler 85 millioner euro for den britiske stjernevingen. Det tilsvarer rundt 870 millioner norske kroner.

Det skal i tillegg være flere klausuler i avtalen som gjør at prislappen kan stige til 95 millioner euro.

Slik reagerte Alfie Haaland, far til Dortmund-spiller Erling Braut Haaland, på nyheten:

– Faen. Du vil bli savnet, Sancho, skriver han.

Allerede for to uker siden ble det meldt at Sancho var enig med de røde djevlene om de personlige betingelsene.

Silly Season: Følg overgangsvinduet i vårt studio!

Det så lenge ut som at Sancho skulle bli Manchester United-spiller i fjor sommer, men ifølge rapportene møtte Manchester United aldri priskravet til Borussia Dortmund, og dermed ble det ingen overgang for engelskmannen.

Den tyske storklubben skal i fjor ha satt en prislapp på 120 millioner euro, drøyt 1,2 milliarder norske kroner. Ett år senere, sommeren 2021, skal prislappen angivelig være lavere.

STJERNE: Jadon Sancho har vært en braksuksess siden han forlot Manchester City til fordel for Borussia Dortmund. Engelskmannen har notert seg for 50 mål og 64 assists på 137 kamper for klubben. Foto: BERND THISSEN / dpa

Dermed mister Erling Braut Haaland sin fremste lekekamerat i Borussia Dortmund, mens Ole Gunnar Solskjær omsider får sin mann - mer enn ett år etter at overgangssagaen for alvor begynte.

Sancho er for tiden med det engelske landslaget i EM. Driblefanten har fått begrenset med spilletid i mesterskapet, og satt på benken hele kampen da England slo Tyskland i tirsdagens åttedelsfinale.

SJELDNE MINUTTER: Her får Jadon Sancho kjenne på EM-følelsen. Han erstattet Bukayo Saka mot slutten av Englands gruppespillkamp mot Tsjekkia. Foto: Carl Recine / POOL / REUTERS POOL

Etter en trøblete start på 2020/21-sesongen var Sancho intet mindre enn brennhet på mot slutten av sesongen. Han landet til slutt på 16 scoringer og 20 assists på 38 kamper i alle turneringer, og stjal i tillegg showet i den tyske cupfinalen med to scoringer og én assist i Dortmunds 4–1-seier over RB Leipzig.

Sancho ser ut til å bli Solskjærs første signering denne sommeren, men flere medier melder også at Manchester United er enige om en avtale for målvakten Tom Heaton.