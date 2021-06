UVENNER: Luke Shaw og José Mourinho var aldri på bølgelengde da portugiseren ledet Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Shaw slår tilbake mot Mourinho

Feiden mellom Luke Shaw (25) og José Mourinho (58) fortsetter. Backen åpner opp om tøffe år under manageren, men har lært seg å ignorere managerens konstante stikk.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tror ikke du innser hvor ille de to-tre årene vi hadde sammen var. Det han sier nå er ingenting sammenlignet med hvordan det pleide å være. Han likte ikke meg, sier Shaw, ifølge The Guardian.

Venstrebacken har fått med seg den tidligere Manchester United-managerens nye stikk mot ham under EM. Da Shaw fikk starte mot Skottland, mente portugiseren at 25-åringen ikke hadde vist noe progresjon. Etter seieren over Tsjekkia valgte Mourinho å trekke frem Shaws «dramatisk svake» cornere.

Shaw og Mourinho kom aldri overens da 58-åringen ledet Manchester United. Gjennom de to årene han satt i sjefsstolen kritiserte manageren backen offentlig en rekke ganger. Blant annet beskrev Mourinho hvordan han måtte fjernstyre Shaw fra benken – at det var «hans kropp med min hjerne».

– Jeg prøvde hardt å kjempe meg inn på laget, men det fungerte aldri. Uansett hva jeg gjorde. Han var en briljant manager, men det tilhører fortiden. Han snakker om meg hele tiden, noe jeg synes er rart. Til og med noen av spillerne spør «hva er problemet hans?», forteller Shaw.

Manchester United-spilleren har hatt en strålende sesong i Premier League under Ole Gunnar Solskjær, og ble kåret til årets spiller i klubben av spillerne selv.

Det er ikke mange månedene siden han ikke var med i landslagsdiskusjonen. Da EM-troppen skulle plukkes ut, var han selvskreven hos England-manager Gareth Southgate.

Tre år etter de skilte veier i United, ber Shaw Mourinho komme seg videre.

– Jeg lærte mye i løpet av de tre årene under ham. Nå er det enkelt å ignorere ham og til og med le av det. Forhåpentligvis kan han få fred, komme seg videre og slutte å bekymre seg for meg. Jeg er åpenbart mye i tankene hans, sier Shaw.

England møter Tyskland i åttedelsfinalen av EM førstkommende tirsdag kl. 18.