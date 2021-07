SOMMERGLAD: Ada Stolsmo Hegerbeg i Frognerparken en varm junidag i Oslo Foto: Harald Henden

Hegerberg snart tilbake: − Jeg vil ta tilbake tronen

FROGNERPARKEN (VG) Etter halvannet år borte gleder Ada Stolsmo Hegerberg (25) seg til at hun snart kan spille fotball igjen. Hun innrømmer at hun har vært langt nede og takker mannen Thomas Rogne (31) for støtten.

Hun er kledd i en snill sommerkjole og formelig strutter av energi der vi rusler i Frognerparken.

Og det er energi hun egentlig skal snakke om. Fornybar energi. Hun er nemlig ansiktet utad for VM i fornybar energi, arrangert av Energi Norge i NHO. Så sånn sett er hun tilbake på VM-nivå.

– Det må litt selvransakelse til, sier hun om sitt eget forhold til miljø, men er glad for at spillerne i Lyon har elektriske biler, og hun har også prøvd å bytte over til en «grønnere» el-leverandør.

Men spørsmålet alle stiller som ser Hegerberg i Frognerparken en varm siste juni-dag, er: Når får vi se henne tilbake på fotballbanen? Og etter at vi har vært en liten tur innom likestilling, så sier hun:

– Jeg vil komme tilbake på banen, jeg vil være fotballspilleren. Jeg kommer ikke tilbake bare for å komme tilbake, jeg kommer tilbake for å ta tilbake tronen, sier hun.

– Da kreves det veldig mye fokus, riktig fokus, arbeid og tid. Innstillingen må være der, tenke offensivt. Det gjør jeg.

HAR HATT DET TØFT: Ada Stolsmo Hegerberg snakker om at hun har vært på «på bunn» i opptreningen etter skadene. Foto: Harald Henden

Hegerberg har vært uheldig de siste årene:

* I januar 2020 røk korsbåndet i kneet. Det skjedde på trening hjemme i Lyon.

* I slutten av august 2020 ble hun operert for et tretthetsbrudd i leggen. Dette var et brudd fra våren 2019 som hun slet med. Det ga smerter.

* I april kom nyheten om at hun ikke kom til å spille et eneste minutt sist sesong.

– Målet er å komme tilbake som en annen spiller, en annen person - i positiv forstand, sier kvinnen i sommerkjolen.

– Jeg har vært ganske dypt. På bunn. Og når en har kjent på det, tror jeg det er mulig å utrette store ting når du får kroppen på plass og vet hva du har gått gjennom. Da lærer du å sette pris på de små tingene i livet og i fotballen.

– Litt som fornybar energi?

– Ja, det er nesten så kroppen min har blitt fornybar også.

Lyon-stjernen har ikke lyst til å snakke i detalj om hvordan hun trener for tiden, men hun svarer et klart «ja» når vi spør om hun håper å være klar til den franske ligaen starter - kanskje i slutten av august.

– Vi har ikke fått noen terminliste ennå. Sånn er damefotballen ...

Hun har ikke vært i Norge på halvannet år («det var godt å komme tilbake til fjorden»). Det har vært lenge borte fra familie og venner. Nå henter hun altså energi på norsk jord (der kom ordet igjen).

Ada Stolsmo Hegerberg liker å holde privatlivet litt for seg selv, men hun snakker varmt når vi kommer inn på ektemannen Thomas Rogne, som spiller i polsk fotball:

– Vi har faktisk fått veldig mye tid sammen i corona-tiden. Jeg har vært skadet, og derfor har vi faktisk fått mer tid enn vi pleier på ha sammen - etter som jeg har vært fleksibel til å trene alene hvor som helst. Jeg har også fått mye hjelp og kompetanse i Polen, forteller hun.

– Når du skal gjennom noe sånn, er det viktig å være med den man er glad i. Han er min «safe place». Da kan jeg slappe av og tenke på andre ting. Rehabilitering er tøft og tar mye tid. Han har vært helt topp, sier hun om Rogne.

POPULÆR SPILLER: Ada Hegermo tar bilder med yngre fans. Fra ventre Signe Brun (10), Anna Brun(10) og Henny Simonsen (8) fra Vedavågen, Karmøy. Foto: Harald Henden

25-åringen er den mestscorende spilleren i kvinnenes Champions League gjennom tidene med 53 mål. Hun bidro til Lyon-seier i mesterligaen fem sesonger på rad, men gikk glipp av cupspillet sommeren 2020. Uten Hegerberg kom ikke Lyon til finalen sist sesong.

– Vi vil reise hesten igjen. I fjor var en realitetssjekk. Det var ingen god sesong. Det var tøft med covid, men vi kan ikke skjule oss bak det. Jeg signerte ny kontrakt, fordi jeg at vi fortsatt har muligheter til å være «top dog». Vi har utrolig kvalitet. Men etter å ha vunnet Champions League fem år på rad, ble det en liten humpe i veien. Da må vise karakter og vise hvordan vi skal utvikle oss og være tilbake på toppen. Det har nesten vært en vane at Lyon vinner og vinner. Men vi vil tilbake neste sesong, sier Hegerberg - som naturlig nok ser mye EM om dagen:

– Det er veldig underholdende. Det er et veldig intenst nivå og utrolig høyt tempo. Se bare på Danmark mot Belgia! Det kreves veldig mye trening for å nå et sånt nivå.

– EM har vært spennende - med mange bra og fine mål. Det har vært bedre underholdning enn i 2016.

– Hva synes du om at Frankrike røk ut?

– Jeg er litt skuffet på Frankrikes vegne. Paul Pogba har vært i storform, og Karim Benzema kom i gang i tide. Men det var litt naivt at de ikke klarte å ro det inn på 3-1.