Den dype ripen i lakken

Av Leif Welhaven

ROMANIA BOUND: Norges herrelandslag, her representert ved trener Lars Lagerbäck i forkant av den avlyste kampen mot Israel onsdag, reiser av gårde til Romania og Østerrike for å spille Nations League-kamper. Foto: Bjørn S. Delebekk

En redusert landslagstropp sendes av gårde til Romania av et fotballforbund som har med seg en betydelig svekket troverdighet i bagasjen.

Det kunne knapt kommet på et verre tidspunkt for forbundet at det ble kjent at Omar Elabdellaoui testet positivt på covid-19. Mens han var sammen med landslaget kom nyheten om at han er smittet av corona. Her har vi hørt på innpust og utpust om hvor god «UEFA-protokollen» er, og til det siste ble dette brukt som et argument i forsøket på å redde treningskampen mot Israel.

Nå er det på et overordnet plan forsterket grunn til å stille spørsmål ved hvor klokt det er at det gjennomføres bøttevis med landskamper akkurat nå. Hvorfor skal fotball utløse en rekke forflytninger i et knallrødt Europa?

I skrivende stund er det svært få detaljer som er kjent rundt omstendighetene som rammet den norske landslagstroppen, kort tid etter at det samme skjedde Kroatia. Men det er åpenbart at systemet er langt skjørere enn man har forsøkt å gi inntrykk av.

Vi kjenner heller ikke detaljert til hva som har av kontakter mellom den smittede spilleren og resten, og det må derfor tas flere forbehold rundt vurderingene som er gjort. Det vi derimot kan fastslå, er at det uansett fremstår klokt at spillerne som hører hjemme i hjemlig liga skånes fra reisevirksomhet.

Det som bør bli en ny samtale på makroplan, er derimot valget som nok en gang tas om at internasjonal fotball for alt i verden skal fortsette etter planen, uansett hvordan pandemien utvikler seg. Nations League handler om en håndfull ekstraplasser til VM, ikke noe mer enn det. Dersom vi er så nær en vaksine som det er grunn til å håpe på, kunne naturligvis dette blitt ordnet på annet vis enn å bare kjøre på så lenge før 2022.

Nå kan det selvsagt diskuteres i hvilken grad det er Norges Fotballforbunds ansvar å ta et samfunnsansvar når andre forbund ikke gjør det samme, og det er grunn til å ha respekt for at valgene ikke kan ha vært enkle.

Derfor bør vi kjenne bedre til dem før det felles en endelig dom, men uansett vil denne landslagssamlingen ha skapt forsterkede omdømmeproblemer for forbundet. En ting er alt som handlet om Israel-kampen som ble avlyst, noe annet er hvilke videre følger det som har skjedd kan få for forholdet mellom fotballen og storsamfunnet.

Vi vet at helsemyndighetene vurderer å revurdere spesialordninger fotballen har nytt godt av sammenlignet med andre grupper. Og når NFF har lagt så mye troverdighet i potten som de har gjort om denne protokollen de følger internasjonalt, og den blir avslørt for å ha fungert så dårlig, er det en tydelig fare for at dette ikke akkurat genererer velvilje fra folk som har et ansvar for at liv og helse er i landet er viktigere enn å få avviklet fotballkamper.

Dessuten står vi i en situasjon der regjeringen og helsemyndighetene advarer idretten og er ganske tydelige på at det trengs bevissthet rundt alvoret i situasjonen samfunnet står i. Dette skjer parallelt med at kolleger i håndballen biter negler for hva som skjer med det planlagte europamesterskapet, som delvis er tenkt avviklet på norsk jord.

I verste fall kan fotballens mageplask har redusert sannsynligheten ytterligere for at myndighetene vil se med blide øyne for at det skal flys inn utøvere herfra og derfra til Norge.

Vi så jo hvor galt det gikk da landslaget ble samlet nå, til tross for alle mulig lovnader om forholdsregler.

Mange vil mene at det tross alt er riktig å dra til Romania eller Østerrike for å få økt sannsynligheten for å spille et verdensmesterskap som er omstridt i seg selv, og her finnes det holdbare argumenter både for og imot. Forbundet var satt i en knipe der de hadde fått kritikk uansett hva de hadde gjort, og under rådende omstendigheter har de løst saken etter beste evne.

Problemet er bare det at de uansett veivalg denne fredagen har spilt hardt og høyt med argumentert som nå slår hardt tilbake på dem selv, og det skaper en omdømmesmell det vil ta litt tid å rette opp i.

Så får vi se om seks poeng mot Romania og Østerrike vil veie opp for noe av det ødelagte, men ripen i lakken vil uansett ikke kunne pusses bort disse novemberdagene.

For én ting er nå helt tydelig. Vi kan ikke stole på at landslagsfotballen er skånet fra å hindre smitte, og det blir vanskeligere og vanskeligere å argumentere for hvordan fotballspillere skal reise mens vi andre holder oss hjemme.

