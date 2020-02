TILBAKE: Jürgen Klopp og Liverpool-spillerne jubler for seier i Champions League sommeren 2019. Nå er de tilbake på Wanda Metropolitano i Madrid. Foto: Armando Franca / TT NYHETSBYRÅN

Liverpool tilbake på lykkearenaen: – Ingen pilegrimsreise

Da Liverpool endelig tok en stor tittel igjen, skjedde det på Wanda Metropolitano i Madrid. Men Jürgen Klopp advarer mot å tenke for mye på det når Atlético Madrid er motstander tirsdag.

Vi husker alle hva som skjedde 1. juni 2019: Liverpool vant 2–0 over Tottenham i Champions League-finalen.

Plutselig var de røde konger av Europa igjen. Nå er de igjen på plass på Wanda Metropolitano – med 25 poengs ledelse i den hjemlige ligaen.

– Dette stedet bringer frem gode minner hos oss. Her var det mange drømmer som gikk i oppfyllelse. Men vi kan ikke fokusere for mye på fortiden, sa Trent Alexander-Arnold på mandagens pressekonferanse.

– Vi vet at det bare er et stadion, men det gir en positiv følelse når vi tenker på den arenaen, sa Klopp etter kampen mot Norwich ifølge Liverpool Echo.

– Det var selvfølgelig en av våre største kvelder, og jeg er ganske sikker på at gutta vil se det når de går inn der. Men vi er ikke på noen pilegrimsreise. Absolutt ikke. Vi har hatt nok tid til å la disse tingene sette seg.

Klopp er ubeseiret i møter over to kamper i Champions League med Liverpool. På pressekonferansen i Madrid mandag kveld sa tyskeren:

– Vi ser oss selv som et lag som kan nå finalen – og som kan vinne turneringen. Men vi er ikke det eneste laget som kan det, men ett av dem. Det skal vi forsøke å vise.

Jürgen Klopp sa at Liverpool har spilt noen av sine beste kamper på bortebane.

– Bayern München-kampen er noe av det beste jeg har sett, og mot Barcelona spilte vi også gode selv om vi tapte 3–0. Og vi vet at når vi er en skikkelig trussel på Anfield.

Mens Klopp går fra seier til seier, har hans kollega i Atlético Madrid, Diego Simeone, opplevd bare én seier på sine syv siste kamper. Men tyskeren tar ingenting for gitt mot et lag som har ry for å ha defensiv disiplin.

– Hvis det er noen av som vet hvordan du skal spille for et resultat, så er det Atlético og Simeone, som jeg respekterer høyt. Gode Gud, vi prøvde begge veldig og vant ikke mye med lagene våre, men vi fortsatte. Jeg liker sånt.

Hans rødkledde har scoret i 35 kamper på rad, men Klopp tar det ikke for gitt at de finner en vei til scoring mot et defensivt godt organisert Atlético Madrid.

– Atlético er et av de lagene som er spesielt vanskelig å møte, mener han.

På den andre siden av banen frykter Klopp først og fremst portugiseren João Félix, en 20-åring som kom til Madrid sist sommer.

– Han er enestående. Han har et talent som kombinerer alt. Han kombinerer teknikk og fart og kan gjøre ting på små flater. Og han er fotballmessig intelligent.

Liverpool-supporterne glemmer ikke så lett veien til Champions League-finale i fjor: Bortetriumf i München ga seier over Bayern i åttendedelsfinalen, så ble Porto knust i kvartfinalen. De fleste trodde reisen var over da Barcelona ble motstander i semifinalen, men Liverpool snudde 0–3 til 4–3 og var klar for Tottenham i finalen. Der vant de altså 2–0 i Madrid.

Publisert: 18.02.20 kl. 11:03

