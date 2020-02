MJELDE-JUBEL: Maren Mjelde juble for seieren sammen med keeper Ann-Katrin Berger og kaptein Magdalena Eriksson. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Chelsea-drama: Norsk trio vant ligacupen på overtid

(Chelsea-Arsenal 2–1) Med tre norske jenter på banen sikret Chelsea seg et nytt trofé. Guro Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir vant lørdagens ligacupfinale i England.

To minutter på overtid satte Bethany England inn målet som skaffet Chelsea-kvinnene den første seieren i ligacupen noen gang.

– Vi liker å gjøre det tøft for oss selv, men all honnør til jentene, sier tomålsscoreren ifølge The Guardian.

Chelsea tok ledelsen allerede etter syv minutter. Maren Mjelde headet et innlegg fra bakerste stolpe og ned til match-helten England. Spissen vendte og gjorde ingen feil mot Arsenals østerrikske keeper, Manuela Zinsberger, på City Ground i Nottingham.

Dermed 1–0 og drømmestart for formsterke Chelsea - som i 2020 har vunnet 10 strake kamper før det ble 3–3 mot ligaleder Manchester City sist helg. Det var Maren Mjelde som sendte Chelsea til ligacupfinalen med scoringen mot Manchester United 29. januar.

Både Mjelde og Guro Reiten startet for Chelsea, mens Maria Thorisdottir nettopp har kommet tilbake fra skade. Landslagsstopperen har kommet inn som innbytter i to seriekamper i februar og startet også ligacupfinalen på benken. Men kom inn for Ji So-Yun de siste 15 minuttene.

Nederlandske Vivianne Miedema var nær utligning etter 18 minutter, men Chelseas tyske keeper Ann-Katrin Berger fikk vippet ballen over tverrliggeren med en fin redning.

TETT MATCH: Guro Reiten i tøff kamp med Arsenals Lisa Evans. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Chelsea ledet 1–0 halvveis. Åtte minutter ut i 2. omgang kombinerte Reiten fint med Sophie Ingle, men Reitens avslutning endte over mål.

Chelsea slo London-naboen som ble slått 4–1 i siste seriekamp. Men syv minutter før slutt var Miedema frempå igjen for Arsenal. Chelsea-keeper Berger reddet med magen, men kunne lite gjøre to minutter senere. Leah Williamson utlignet til 1–1.

Så kom Englands matchvinner-scoring to minutter inn i de fem overtidsminuttene.

Chelsea har aldri før vunnet ligacupen. Mens finalemotstander Arsenal har tatt fem av åtte trofeer inntil denne finalen. Mjelde og Thorisdottir opplevde en av sine største triumfer da Chelsea slo Arsenal 3–1 i FA-cupfinalen i 2018.

