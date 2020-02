Zlatans elleville derbyretur: – Vi kollapset

(Inter – Milan 4-2) 2835 dager etter sitt forrige Milano-derby, inntok Zlatan Ibrahimovic (38) igjen hovedrollen i et Derby della Madonnina. Det endte med mål og assist, men også med Milans første tap siden svenskens retur.

– Det er vanskelig å forklare hva som skjedde, sa svensken til italiensk media etter et mareritt av en 2. omgang.

Syv år og over ni måneder er det gått siden den gang, da Zlatan Ibrahimovic sist gikk av banen i et Derby della Madonnina, som oppgjøret mellom Milan og Inter kalles.

Da, den 6. mai 2012, noterte svensken seg for to scoringer, men til ingen nytte. Inter vant 4–2 i det som var Zlatans nest siste kamp for Milan før han flyttet til den franske hovedstaden for å spille for PSG.

Nå er han tilbake i den tradisjonsrike Milano-klubben, og etter å ha levert to mål på fem kamper siden returen (fire seirer og én uavgjort), fortsatte den høyreiste svensken å sanke målpoeng i sin sjette kamp.

Fem minutter før hvilen fikk 195 cm høye Zlatan Inter-stopper Diego Godín (187 cm) til å se ut som en junior. Svensken knuste stopperen i hodeduellen, la ballen perfekt til rette for Ante Rebic, som på sin side fikk en enkel jobb med å dytte ballen over streken i det åpne målet.

1–0 ble til 2–0 da Zlatan beveget seg lurt på en corner på overtid av den 1. omgangen. Det gjorde at han fikk stå alene på bakre stolpe, der han brukte pannebrasken for å overliste keeper.

Det var hans syvende mål i Milano-derbyet. Bare Enrico Candiani (10 mål), Istvan Nyers (11), Gunnar Nordahl (11), Giuseppe Meazza (13) og Andriy Shevchenko (14) har flere.

MÅLMASKIN: Zlatan Ibrahimovic er 38 år, men fortsetter å bøtte inn mål. Her gratuleres han av Ante Rebic (t.v.) og Theo Hernández (t.h.). Foto: Spada/LaPresse / LaPresse

Med 2–0 til pause så det svært lyst ut for Milan, men heller ikke denne gang skulle to Zlatan-målpoeng holde til seier.

Marcelo Brozovic banket inn 1–2 på volley fem minutter ut i den andre omgangen, og to minutter etterpå sto det 2–2 etter en scoring av Matías Vecino, det på en finfin assist av Manchester United-utlånte Alexis Sánchez.

Stefan de Vrij stanget ballen i mål på en corner 20 minutter før full tid, og dermed var kampen snudd.

Zlatan fikk nesten forhindret tapet, men hans heading fra kloss hold like før kampuret bikket 90 minutter, gikk i stolpen. Istedenfor nikket Romelu Lukaku inn 4–2 på overtid, hans 17. ligamål på 23 kamper.

– Ved pause snakket vi om at de første 15 minuttene ville bli avgjørende. Så gikk vi ut og slapp inn to raske mål . . . Vi sluttet å spille, sluttet å tro på oss selv, vi mistet press-spillet og misset i pasningsspillet. Etter 2–2-målet kollapset spillet vår, sier Zlatan.

Med seieren er Inter à poeng med Juventus på toppen av Serie A. Begge har 54 poeng på 23 kamper, mens Lazio kommer jagende poenget bak. Milan ligger på 8. plass med 32 poeng.

Tilbake til Zlatan, som lenge så ut til å bli kveldens mann.

Spisskjempen er en av få spillere som har spilt for begge Milano-klubbene med stor suksess. Han gikk fra Juventus til Inter sommeren 2006, scoret 57 mål på 88 ligakamper og ledet laget til tre strake ligatitler.

Deretter gikk turen til spanske Barcelona, før han etter to år i den katalanske giganten vendte tilbake til Serie A, denne gang til Milan. Der ble det 42 mål på 61 ligakamper pluss nok et seriemesterskap.

I januar 2020 kom det som et aldri lite sjokk på fotballverden at Zlatan byttet ut LA Galaxy og MLS med en retur til Serie A og Milan.

– Det var en enkel avgjørelse å komme hit. Jeg ville ikke dra herfra sist. Jeg måtte dra på grunn av økonomiske problemer i klubben. Hadde det vært opp til meg, ville jeg blitt, sa 38-åringen da han ble resignert av klubben.

Svensken gjorde comeback da han kom innpå i 0-0-kampen mot Sampdoria og scoret sitt første i den påfølgende kampen borte mot Cagliari (2-0-seier).

Deretter ble det ett mål på de tre påfølgende kampene. Det kom da han satte inn 4-2-målet og sikret seieren i den andre ekstraomgangen av cupens kvartfinale mot Torino.

Søndag, i Milano-derbyet, vartet han opp med mål og assist, men det holdt altså ikke. 2-0-ledelsen ble til 2-4-tap, og for første gang i 2020 måtte AC Milan og Zlatan gå slukkøret av banen med tap.

SEIER: Danske Christian Eriksen kom inn fra benken for Inter og kunne til slutt juble for seier, i motsetning til Zlatan Ibrahimovic. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

