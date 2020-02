STRUTTER: Flamur Kastrati strutter av både selvtillit og muskler før 2020-sesongen. Samtidig mener han at han har lært av sine tidligere feil. Foto: Knut Espen Svegaarden

Kastrati: – Det hadde vært kult å spille for Vålerenga

KRISTIANSUND (VG) Han trives veldig godt i Kristiansund BK. Men Flamur Kastrati (28) er fra Oslo. Og han legger ikke skjul på at Vålerenga SKAL være en fristende klubb for en Oslo-gutt.

– Oslo er Oslo, Vålerenga er fra Oslo, det samme er jeg. Og ja, det hadde vært kult å spille for Vålerenga, det er en av de mest populære klubbene i Norge, sier Flamur Kastrati i dette intervjuet med VG.

Han har aldri vært redd for å si det han mener, det han tenker. Og ja, han har fått med seg at det har vært snakk om at Vålerenga kanskje vil prøve å hente han, han som har som vane å score mot klubben. Kastrati har gjort det, både som Sandefjord- og Kristiansund-spiller.

I tillegg startet han i Grei, Grorud og Skeid i Oslo, før han dro på en «turne» som førte ham til både Nederland og Tyskland, så tilbake til Norge og Strømsgodset i 2013. Siden er det blitt både Aalesund, Sandefjord - og nå Kristiansund.

Han er blitt bedre og bedre de siste sesongene.

Flamur Kastrati er rask til å rose Kristiansund, som har gitt ham den tilliten, som spiss, som han trenger for å vise sitt beste.

Flamur Kastrati Født: 14. november 1991 i Oslo. Posisjon: Angriper. Klubb: Kristiansund BK fra august 2018. Tidligere klubber: Grei (-06), Skeid (2006–09), Twente (2009–11), Vfl Osnabrück (lån), MSV Duisburg (2011–13), Erzgebirge Aue (lån), Strømsgodset (2013–16), Aalesund (lån), Sandefjord (2017–18). Klubbkamper/mål i Norge: 144/32. A-landskamper/mål for Kosovo: 2/0. Aldersbestemte landskamper/mål for Norge: 29/8.

– En klubb må ha trua på en spiller. Og det har de på meg, her i Kristiansund. Her spiller jeg spiss, der jeg er best, og her har jeg vært god i halvannen sesong. Jeg trives veldig godt i klubben, sier Flamur Kastrati - som kom til KBK fra Sandefjord før høstsesongen 2018.

– Jeg har halvannet år igjen av kontrakten. Det er helt opp til beina mine hva som skjer videre. Jeg får levere barna i barnehagen - og trene. Mer kan jeg ikke gjøre, sier Kastrati - som scoret tre mål i en treningskamp mot Rosenborg nylig.

– En bekreftelse på at jeg er der jeg skal være, kommenterer Kastrati.

Nyansatt Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo ble nylig, av Eurosport, spurt om Kastrati, og muligheten for at KBK-spissen ender på Valle.

– Kastrati? Han har slitt endel med skader. Og for meg er det viktig å tenke på skadehistorikken når du skal hente spillere. Jeg må innrømme at Kastrati ikke er en spiller jeg har tenkt på, sa Fagermo.

– Skader? Da må du noen år tilbake. Jeg har ikke vært mye skadet de tre siste årene. De kampene jeg har stått over skyldes mer kortene jeg har fått. Og det har jeg jobbet med å bli kvitt. Forrige sesong fikk jeg bare to gule kort, svarer Flamur Kastrati.

Dag-Eilev Fagermo sier til VG at han foreløpig skaffer seg oversikt over spillerstallen sin, før han kan vurdere hvor laget eventuelt bør forsterkes. Men han sier også:

– Det har heller ikke kommet signaler om at vi har penger til å forsterke.

KBK-trener Christian Michelsen håper i det lengste at han og klubben beholder spissen sin. Michelsen mener Flamur Kastrati har vært svært viktig siden han kom til klubben, med innstillingen sin, viljen til å vinne. Men Michelsen vet også at det alltid vil være nysgjerrighet rundt klubbens beste spillere.

– Jeg vet det har vært interesse rundt Flamur. Vi håper å beholde ham. Nå prøver vi også å skaffe kona hans jobb, sier Christian Michelsen til VG.

