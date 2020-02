FULL AV FØLELSER: En emosjonell Omar Elabdellaoui feirer med lagkameratene etter bragden over Arsenal. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Elabdellaouis største kveld: – Det tok helt av for alle sammen

Med kapteinsbindet rundt armen ledet hærføreren Omar Elabdellaoui (28) sitt Olympiakos til en triumf over Arsenal som han beskriver som karrierens største. I mars vil han toppe det med Norge.

– Dette er en av de opplevelsene som er vanskelig å sette ord på. Det føles helt utrolig! Vi visste at vi måtte krige og kjempe for å kunne klare noe som helst, og til tider måtte vi lide sammen som lag, sier den norske landslagskapteinen til VG etter en lang dag med reising fra London til Hellas.

Utgangspunktet var ikke det beste: Arsenal vant 1–0 i den første kampen i Pireus. Men i returen slo et heroisk Olympiakos tilbake på Emirates Stadium, der de vant 2–1 etter en Youssef El-Arabi-scoring ett minutt før full tid i andre ekstraomgang.

Det ble ikke mindre dramatisk av at stjernespilleren Pierre-Emerick Aubameyang, som Elabdellaoui hadde ansvar for å passe på, bommet på en gigantisk mulighet på overtid.

– Vi ble spilt veldig dype i perioder, men det var vi forberedt på. Fotball er som sjakk på mange måter. Å klare å vinne kampen på den måten vi gjorde, var helt sykt. Det virker tilfeldig, men det er timer og timer med terping.

– Stemningen var helt vill! Gleden til alle med et Olympiakos-hjerte var så enorm, så det tok helt av for alle sammen. Ubeskrivelig, sier Elabdellaoui, som mener hans siste Instagram-bilde oppsummerer det best:

– Hvordan rangerer du dette opp mot det største du har gjort i karrieren?

– Jeg har spilt mange europeiske kamper og vunnet mot store lag tidligere, men jeg vil si at dette var det største, med tanke på at vi tapte hjemmekampen, slår Arsenal og går videre, sier 28-åringen som har blitt gresk seriemester tre ganger.

Svarer om Arsenal-ryktene

Elabdellaoui har hele sesongen vært kaptein på et Olympiakos-lag som ikke har tapt en eneste seriekamp og er på vei mot et Europa-eventyr der neste motstander er Wolverhampton i åttedelsfinalene.

Oslo-gutten beskriver kapteinsrollen som noe «stort og veldig motiverende» og mener han leverte «en bra kamp» mot Arsenal og Aubameyang.

– Solid defensivt og bidrar offensivt når anledningen byr seg. Alltid gøy å ha defensiv kontroll på en spiller vi kan si er ganske okay, sier høyrebacken som faktisk ble koblet til Arsenal av troverdige The Guardian da London-klubben jaktet en spiller i hans posisjon i januar.

STOPPET STJERNEN: Omar Elabdellaoui ledet Olympiakos som kaptein i triumfen over Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang (t.h.) scoret ett mål, men det holdt ikke. Foto: PAUL CHILDS / PA

De hentet i stedet Cédric Soares på lån fra Southampton, men Elabdellaoui bekrefter at det har vært interesse.

– Det er jeg vant med. For min del klarer jeg fint å fokusere på det jeg må gjøre uke inn og uke ut. Det er hyggelig med interesse, men det betyr ingenting. Det er kampene som har noe å si, sier han.

– Hvordan ser du på veien videre i Europa?

– Med god planlegging inn mot de neste oppgjørene, og riktig innstilling inn mot og under kamp, så kan vi nå langt. Veldig langt. Jeg forventer at guttene biter fra seg like hardt i de neste kampene, sier Elabdellaoui, som har troen på avansement til kvartfinale.

– Fremtiden er stor for fotballnasjonen Norge

Februar endte som en drøm for ham. Nå håper hele Norge at mars skal gjøre det samme. Om en knapp måned skal Elabdellaoui nemlig lede landslaget som kaptein i EM-play off mot Serbia på Ullevaal Stadion, på et tidspunkt der han er én av flere nordmenn som blomstrer på kontinentet.

Erling Braut Haaland herjer i Champions League, Martin Ødegaard storspiller i La Liga, Sander Berge spiller fast i Premier League, og Alexander Sørloth scorer på bestilling i Tyrkia.

– Jeg er veldig stolt av hva guttene får til ute i Europa. Fremtiden er stor for fotballnasjonen Norge, sier Elabdellaoui.

– Hvor stor er troen på EM?

– Vi gleder oss. Dagens Norge er ekstremt bra, og vi går inn i de neste landskampene med et ønske om å gi folket det de fortjener: et sluttspill.

