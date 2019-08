FÅR IKKE TAK I SPILLEREN: Statsadvokat Ingvild Thorn-Nordheim, her i retten i forbindelse med en annen sak, får ikke kontakt med den tidligere Molde-spilleren. Foto: Kristian Helgesen

Voldtektstiltalt eks-Molde-spiller svarer ikke politiet - sesongåpnet i går

Norsk politi får fortsatt ikke tak i den voldtektstiltalte tidligere Molde-spilleren. I går spilte han nitti minutter for sin nye klubb i Saudi-Arabia.

Molde friga spilleren i midten av januar. Da hadde han blitt frikjent for voldtekt i Romsdal tingrett, men likevel dømt til å betale kvinnen en erstatning på 150.000 kroner.

Da saken skulle opp i lagmannsretten i juni, dukket ikke spilleren opp. I stedet har han skrevet under for to klubber i land uten utleveringsavtale med Norge det siste halvåret.

Den ene klubben holder til i Russland. Den andre, som han nå er i, kommer fra Saudi-Arabia. Der spilte han hele kampen på sentral midtbane torsdag kveld.

– Vi bruker alle kanaler for å nå ham, og for å få forkynt stevningen for ham. Det er sendt ut en internasjonal etterlysning med pågripelsesordre, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til VG.

les også Gjennomfører ikke ankesaken uten den tidligere Molde-spilleren til stede

Ankesaken i lagmannsretten er nå berammet til 1. oktober. Den vil imidlertid ikke finne sted uten at den tidligere Molde-spilleren er til stede.

– Vi bruker alle kanaler for å nå ham. Også direkte epost, sier Thorn Nordheim.

– Hvordan er forhåpningene om å få tak i spilleren?

– Vi håper så langt det lar seg gjøre, sier statsadvokaten.

Eks-Molde-spilleren er tiltalt etter straffelovens paragraf 292, jamfør 291, for seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Han nekter all straffeskyld.

– Bistår fotballagent Jim Solbakken med å etablere en dialog?

– Nei. Han sier at de ikke har kontakt lenger, sier Thorn Nordheim til VG.

Josimar, og senere VG, omtalte i juni hvordan fotballagent Jim Solbakken har vært tett på den aktuelle spilleren. Mens Solbakken avviste at han var spillerens agent da han byttet klubb i vinter, la Josimar frem dokumentasjon som de mener er et bevis på at agenten løy.

«Det er lenge siden jeg, og store deler av norsk fotball, har sluttet å forholde oss til Josimars useriøse og mildt sagt upresise agendajournalistikk. Artikkelen inneholder en rekke, grunnløse påstander og insinuasjoner, og erfaringsmessig har det liten hensikt å besvare magasinets henvendelser når de uansett har bestemt seg for vinkling og konklusjon» svarte Solbakken overfor VG.

Josimar-redaktør Håvard Melnæs svarte deretter at Solbakken «har liten eller ingen troverdighet», og at magasinet «gang på gang har dokumentert at agenten farer med usannheter».

– Har dere en agenda mot Jim Solbakken, slik han hevder?

– Vår agenda er å drive fotballjournalistikk. Og det er nok å ta tak i, svarte Melnæs.

Publisert: 23.08.19 kl. 14:55