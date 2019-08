IMPONERT: Kristoffer Ajer feirer her et mål i juli i Champions League-kvaliken. Til høyre Leigh Griffiths som er mektig imponert av nordmannen. Foto: Andrew Milligan / PA Wire

Sammenligner Ajer med van Dijk: – «Sky is the limit»

Celtic-midtstopper Kristoffer Ajer (21) minner lagkameraten om kanskje verdens beste forsvarsspiller.

– «Sky’s the limit», ærlig talt. Han kan spille stopper og høyreback. Han er så behersket og så god for alderen, sier Celtic-angriperen Leigh Griffiths ifølge FourFourTwo.

Klokken 20.45 tirsdag skal Ajer og Celtic prøve å slå ut Cluj i Champions League-kvaliken (1–1 etter første kamp).

Lørdag scoret nordmannen sitt første ligamål for Celtic – i en kamp han spilte høyreback:

Van Dijk-likhet

– Verden ligger for hans føtter. Ajer kan gå hele veien så lenge han holder føttene på bakken. Han holdt høy klasse og tråkket ikke feil en gang, sa Griffiths etter kampen.

Han svarer ja på spørsmål om Ajer minner han om Liverpools Virgil van Dijk.

VIKTIG: Liverpools Virgil van Dijk har levert etter overgangen fra Southampton. Foto: Adam Davy / PA Wire

– Men Virgil ville ikke vært glad for å spille høyreback, sier Griffiths, som har vært i Celtic siden 2014.

Van Dijk nevnes som en het kandidat til å vinne utmerkelsen verdens beste spiller i år. Nederlenderen var i Celtic fra 2013 til 2015 (under ledelse av Ronny Deila i 2014 og 2015), før han gikk til Southampton før Anfield var neste stopp.

Interesse fra andre klubber

Ajer signerte for Celtic i 2016 før han gikk på utlån til Kilmarnock. Høsten 2017 fikk han sitt gjennombrudd i Celtic.

– Ajer er så atletisk og sprek, sier Griffiths om den norske landslagsspilleren fra Rælingen.

Manager Neil Lennon sier at Ajer har vært «outstanding» siden han tok over for den skotske storklubben. 21-åringen har blitt koblet til Leicester og Milan i sommer.

– Det har vært interesse rundt han, men slik han utvikler seg, er han en av de siste jeg vil skal dra herfra, sier Lennon ifølge Scotsman.

Ajer tåler en smell:

Publisert: 13.08.19 kl. 13:10 Oppdatert: 13.08.19 kl. 13:22

