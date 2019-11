FOTBALLHERSKERE: Jürgen Klopp (til venstre) og Pep Guardiola er de to største managerstjernene i verden. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Store trenere, små krangler og en sleip Guardiola-retrett

De er sidelinjens superstjerner, managernes mesterhjerner – og Liverpool mot Manchester City føles nesten like mye som Jürgen Klopp (52) mot Pep Guardiola (48).

Søndag møtes de for 18. gang på seks år.

Pep Guardiola er det siste tiårets store trenernavn, et taktisk geni som på mange måter har forandret fotballen, inkludert Premier League etter sin inntreden der i 2016.

Samtidig har pådriveren Jürgen Klopp forandret Liverpool, og han plager Guardiola mer enn noen annen trener har gjort. Ingen har slått Guardiola flere ganger. Klopp leder den interne duellen 8–7 (to uavgjort).

HER ER DE 17 MØTENE: Jürgen Klopp og Pep Guardiola har møtt hverandre 17 ganger. Klopp har åtte seire, Guardiola syv. 1) Juli 2013: Borussia Dortmund vinner 4–2 over Bayern München i Supercupfinalen foran 80.000 tilskuere i Dortmund. (1–0 Klopp) 2) November 2013: Bayern slår brutalt tilbake i serien. Vinner 3-0, også det i Dortmund. (1–1) 3) April 2014: Nytt bortesjokk: Borussia vinner 3–0 i München. Men Bayern er allerede seriemester. (2–1 Klopp) 4) Mai 2014: Cupfinale i Berlin. Bayern vinner 2–0. Robben og Müller med mål i ekstraomgangene. (2–2) 5) August 2014: Supercupfinale i Dortmund igjen: 2–0 til Borussia, Mkhitarjan og Aubameyang scorer. (3–2 Klopp) 6) November 2014: Bayern vinner 2–1 hjemme i serien. (3–3) 7 April 2015: Bayern vinner 1–0 i Dortmund. Lewandowski (eks-Borussia) avgjør. (4–3 Guardiola)

8) April 2015: Semifinale cupen: 1–1 i ordinær tid, Borussia vinner 3–1 på straffer. (4–4) 9) Desember 2016: Første møte i England. Liverpool slår City 1–0 på Anfield. Wijnaldum matchvinner. (5–4 Klopp) 10) Mars 2017: Retur i serien. 1–1. Milner og Agüero scorer. (Fortsatt 5–4 Klopp) 11) September 2017: Den største seieren. City knuser Liverpool 5–0. Sadio Mané utvist etter en drøy halvtime. (5–5) 12) Januar 2018: Seriekamp på Anfield. Liverpool vinner 4–3 etter å ha ledet 4–1. (6–5 Klopp) 13) April 2018: Kvartfinale Champions League. Liverpool vinner 3-0, alle målene i løpet av de første 31 minuttene. (7–5 Klopp) 14) April 2018: Returkamp og Liverpool vinner igjen. 2–1 i Manchester, 5–1 sammenlagt. (8–5 Klopp) 15) Oktober 2018: Seriekamp på Anfield. 0–0 etter at Mahrez misset straffe for City mot slutten. (Fortsatt 8–5) 16) Januar 2019: Kjempedrama på Etihad. City vinner 2-1, satt på spissen seieren som avgjorde ligamesterskapet. (8–6) 17) August 2019: Community Shield-finale. 1–1 og City-seier etter straffespark. (8–7 Klopp)

ENGASJERTE MENN: Det går unna på sidelinjen når Klopp og Guardiola møtes. Her har Guardiola noe å meddele under 0–0-kampen på Anfield i fjor høst. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

De snakker ofte pent om hverandre, det er stor gjensidig respekt, men også en del små verbale stikk, som den siste uken. Og det skulle nesten bare mangle. Det er liksom en del av gamet, og ordbruken er tross alt langt mer kultivert enn da det låste seg mellom Guardiola og Mourinho i Spania, eller da Ferguson og Wenger kastet seg over hverandre i en årrekke.

Forrige helg skrudde Pep Guardiola temperaturen opp noen grader. Kanskje virker han litt småstresset foran sitt femte møte med Anfield? Han har ennå ikke vunnet der (tre tap og én uavgjort).

Med et nytt nederlag vil Manchester City være ni poeng bak et Liverpool som bare har tapt én av sine 50 siste seriekamper.

Det startet da City-manageren ble intervjuet av BBC etter at Southampton ble slått 2–1. Han ble også spurt om sine tanker rundt Liverpools sene seiersmål mot Aston Villa (kampene gikk samtidig). Sadio Mané nikket inn 2–1-scoringen over fire minutter på overtid.

Guardiola roste Liverpool for gjentatte ganger å avgjøre mot slutten, men så kom ordene som ble hengende over engelsk fotball i mange dager: «Noen ganger er det filming, andre ganger er det evnen til å score utrolige mål i det siste minuttet.»

Det virket som han snakket om angrepsesset Sadio Mané, selv om det ikke var lett å få tak på alle Guardiolas ord. Kritikken kom ut av ingenting, han hadde ikke engang sett Liverpools kamp, og Jürgen Klopp virket fortsatt litt paff da han ble konfrontert med uttalelsene mandag ettermiddag.

Han forsto ikke helt hva Guardiola mente, men slo fast, med trykk på hvert ord: «Sadio filmer ikke».

KLOPPS MANN: Jürgen Klopp ville ikke høre snakk om at Sadio Mané faller lett. Her jubler de etter 2–1-seieren over Aston Villa forrige helg. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Tirsdag var det Guardiolas tur til å forklare. Han hadde ikke hatt til hensikt å stemple Mané og sa: «Jürgen kjenner ham best, og hvis han sier at det er slik (at Mané ikke filmer), så er det slik.»

Men dette var noe som tydeligvis hadde irritert Guardiola lenge, minst en måned, helt siden Liverpools seiersmål mot Leicester i begynnelsen av oktober. Dypt inne i overtiden ble Sadio Mané hektet litt av Marc Albrighton. Liverpool-angriperen gikk veldig lett over ende.

«Det ble straffe og det var «wow», og det var bakgrunnen for min kommentar», forklarte Guardiola. «Men for Jürgen var det straffe, for dommeren var det straffe, for VAR var det straffe, så det var jeg som tok feil», la han til.

Det var en sleip liten retrett. Hvorfor trakk Guardiola inn en fire uker gammel straffe, hvis konklusjonen hans likevel er at avgjørelsen var riktig og han selv tok feil? Selvsagt fordi han fortsatt mener at det aldri skulle vært straffe, at Sadio Mané har en tendens til å filme, og han ville gjerne at alle andre skulle få vite om det synspunktet.

City-manageren hadde allerede oppnådd hensikten sin. Budskapet er sendt til dommerne, enten de er på banen eller i videorommet: Mané faller for lett. De fleste vil følge litt ekstra nøye med på senegaleseren fremover.

ADVARTE: Pep Guardiola og Sadio Mané etter 0–0-kampen på Anfield i fjor høst. Guardiola mener åpenbart at Mané faller for lett. Foto: PAUL ELLIS / AFP

«Jeg kunne egentlig ikke tro det (at Guardiola hadde uttalt seg slik). Jeg vet ikke om han snakket om Sadio eller om laget vårt – ingen av delene er særlig hyggelig. Men jeg er ikke så sikker på om jeg ønsker å fyre opp dette noe mer. Jeg er ikke så interessert i sånne ting», var Klopps første kommentar.

Men så greide han ikke å dy seg. Han måtte ta igjen litt. «Jeg lover at jeg ikke skal nevne taktiske frispark ...».

Det har nemlig provosert Guardiola at andre managere, særlig Ole Gunnar Solskjær, har anklaget City for bevisst å lage frispark når motstanderen får tak i ballen, slik at de får på plass et etablert forsvar. En oppgitt Guardiola mente Solskjær uttalte seg slik for å påvirke dommerne, og hadde sikkert rett, men nå er det han selv som benytter seg av den taktikken.

Foran sesongen var Guardiola irritert da Jürgen Klopp antydet at Manchester City lever i et «fantasiland», sammen med Barcelona, Real Madrid og Paris Saint-Germain, at de kan kjøpe for hvor mye de vil.

«Om uttalelsen plager meg? Ja, selvsagt gjør den dét, fordi det ikke er sant at vi bruker 200 millioner pund i hvert vindu», kommenterte Guardiola bryskt.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men det er liten tvil om at forskjellen på pengebruken i de årene Klopp og Guardiola har vært i England er gigantisk. Begge har hatt fire «overgangssesonger».

Ser vi på oversikten til tyske transfermarkt.de og tar kjøp/lån-utgifter og trekker fra salg/utlån-inntekter, har Guardiolas City brukt syv ganger så mye som Klopps Liverpool: 5,3 milliarder kroner mot Liverpools 750 millioner.

Kanskje ville Guardiola aldri greid det samme som Klopp har gjort flere ganger, bygd opp lag som ligger nede. Kanskje ville Klopp aldri greid det samme som Guardiola har gjort flere ganger, videreutviklet lag som er på toppen.

Helt sikkert er det at begge har oppnådd veldig mye der de har vært. Så får vi se hvem som får til mest søndag kveld.

Sadio Mané har fått ett gult kort denne sesongen. Det kom mot Aston Villa forrige helg, og det var for filming.

Liverpools eneste tap på de 50 siste seriekampene kom mot Manchester City (1–2 på Etihad i januar). Hjemme på Anfield har ikke Liverpool tapt i serien siden 23. april 2017 (1–2 for Crystal Palace).

Av de interne seirene mellom Klopp og Guardiola har begge vunnet én gang etter straffesparkkonkurranse.

