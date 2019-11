NY KEEPER: Kyle Walker med utspark for Manchester City i de dramatiske sluttminuttene. Foto: CARL RECINE / X03807

Manchester City reddet uavgjort med Kyle Walker i mål

(Atalanta – Manchester City 1–1) Claudio Bravo ble byttet inn for Ederson etter pausen. Neste «keeper» som ble byttet inn var Kyle Walker, som ble tvunget i aksjon da Bravo pådro seg rødt kort ni minutter før slutt.

Manchester City startet oppskriftsmessig best i Milano da Raheem Sterling sørget for scoringsjubel allerede etter syv minutter. Den suverene gruppeeneren så ut til å være på vei mot sin tredje strake trepoenger og et sikkert avansement etter fire kamper.

Men deretter gikk det ikke Citys vei.

Gabriel Jesus mislyktes fra straffemerket like før pause og Atalanta kunne puste lettet ut som unnslapp med kun 0–1 etter én omgang. Da pausen var over ble Ederson sittende igjen i garderoben etter å ha pådratt seg en skade, mens Claudio Bravo slapp til i City-buret.

Claudio Bravo får det røde kortet. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Kampen var knapt igang da Mario Pasalic sørget for balanse i regnskapet for vertene – 1–1 etter forarbeid av Papu Gómez.

Atalanta øynet virkelig håpet for tre poeng da Bravo måtte ut med rødt kort etter 81 minutter spilt. Situasjonen oppstod da Ilkay Gundogan sendte en svak pasning bakover og det italienske kunne kontre. Josip Ilicic satte full fart fremover og chileneren, istedenfor å bli i målet, ruste ut og mislyktes totalt med taklingsforsøket på rundt 20 meter.

Men situasjonen evnet ikke italienerne å dra spesielt stor nytte av. Kun én gang klarte de å sette Walker på prøve og det var på frisparket like etter at han ble byttet inn. Der måtte Walker gi en retur, men fikk raskt plukket opp ballen. Og dermed står forsvarsspilleren oppført med «clean sheet» i debuten sin for City i mål.

Atalanta skulle nok helst sett at de utnyttet muligheten bedre. Italienerne har kun tatt ett poeng på de første fire kampene av Champions League, fire færre enn Dinamo Zagreb og Sjakthar Donetsk. Ni færre enn Manchester City som leder tabellen og sannsynligvis går videre fra gruppespillet.

PS! Manchester City møter Liverpool til toppkamp i Premier League søndag. Hvis ikke Ederson blir klar må Claudio Bravo sannsynligvis i aksjon igjen.

