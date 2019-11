BLE IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær ble til slutt oppgitt over antallet taklinger spillerne hans ble utsatt for. Marcus Rashford (t.v.) var en av de som fikk gjennomgå mest. Foto: OLI SCARFF / AFP

Derfor fikk United-stjernene «juling»: – Ser ikke så bra ut

MANCHESTER (VG) Fem av de seks bakerste utespillerne som startet for Brighton mot Manchester United, pådro seg gule kort.

Etter bare fire minutter klippet Dale Stephens ned Andreas Pereira og åpnet ballet med kampens første gule kort. Et kvarter senere var Lewis Dunk altfor sen i taklingen på fotrappe Daniel James. Han havnet også i dommerens bok.

Etter en drøy halvtime var det Marcus Rashfords tur til å bli feid ned av en Brighton-spiller, denne gangen Martin Montoya etter en drøy halvtime, før Dan Burn avsluttet omgangen med en småstygg stempling på James som sikret Brightons fjerde gule. Etter pause fikk også Davy Pröpper gult kort for å felle Jesse Lingard like utenfor feltet.

DUNKET NED: Daniel James går i bakken etter en takling av Lewis Dunk.

– Det er farten på spillet og farten til spillerne til Manchester United. Det er ikke så lett. Det ser ikke så bra ut når vi kommer inn i taklingene litt for sent. Vi er ikke et ondsinnet lag, vil jeg si, men når spillere som James, Rashford og Anthony Martial dytter ballen vekk fra deg, er det fort gjort å komme inn med feil timing. Jeg synes det viste tempoet i Manchester Uniteds spill, sier Potter, som var James’ sjef i Swansea forrige sesong.

Ole Gunnar Solskjær måtte til slutt ta en prat med fjerdedommeren ved sidelinjen etter det høye antallet taklinger spillerne hans ble utsatt for i første omgang, men United-spillerne så ut til å reagere på «julingen» med et kaldt hode.

– Jeg synes innstillingen og oppførselen deres var utmerket, sier Solskjær til VG om spillerne som i tur og orden ble klippet ned.

– James og Rashford, for eksempel, blir vant til å bli sparket ned. Og at de ikke reagerer, er den riktige måten å håndtere det på. Du så Brandon Williams i dag også, han fikk et par taklinger, men reiste seg rett opp igjen. Du vil ikke vise dem at du har vondt, sier den norske manageren.

For United pådro Rashford seg også et gult kort for en takling, kanskje i frustrasjon for å ha blitt lagt i bakken flere ganger, mens Williams kunne blitt utvist i andre omgang: 19-åringen var uforsiktig og uheldig da han stemplet gjestenes Steven Alzate i brystet, VAR sjekket det opp som et mulig rødt kort, men det endte opp som bare gult.

På overtid tråkket Scott McTominay over og så ut til å pådra seg en betydelig ankelskade. Han skal undersøkes nærmere mandag.

