HISTORISK: Finale-hat tricket i fjor sendte Hegerberg nærmere Mittag på toppscorerlisten i Champions League. Nå har hun tatt igjen den tyske superspissen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå er hun alene på toppen: Ada Hegerberg er tidenes mestscorende CL-spiller

(Lyon - Fortuna Hjørring 1–0, pågår) Ingen kvinnelige fotballspillere har scoret mer enn 51 mål i Champions League - før nå. Nå står en norsk 24-åring med 52.

For mindre enn 10 minutter siden







12 minutter tok det før rekorden røk. Ada Hegerberg ble spilt gjennom av Amel Majri, og trillet iskaldt inn sitt 52. Champions League-mål i karrieren. Tyske Anja Mittag klarte «bare» 51.

For to uker siden tangerte hun rekorden med to nettkjenninger i det motsatte oppgjøret i Hjørring.

– Det er en stor bragd for meg, og en stor takk til alle lagkamerater som har vært med og ledet meg opp til dette store øyeblikket, sa Hegerberg til VG da.

Nå står hun altså alene igjen på toppen av tronen.

Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon) 52 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg) 51 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/FFC Frankfurt/Wolfsburg) 48 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård) 46 Eugénie Le Sommer (Lyon) 45

De tre bak henne på listen har alle trappet ned fotballkarrieren, men lagvenninnen Le Sommer kan potensielt konkurrere med målrekorden til Hegerberg i årene som kommer.

Hegerberg scoret sitt første Champions League-mål for Stabæk i 2012. Men de fleste, nærmere bestemt 49, har kommet for Lyon, der Hegerberg har spilt siden 2014.

les også Hun får aldri nok mål

Anja Mittag herjet i sin tid for svenske FC Rosengård, men nå er hun altså passert - og det av en 24-åring.

– Jeg fikk nettopp en melding av Anja Mittag. Det er fabelaktig. Hun er en legende. Jeg setter enormt pris på det, og det motiverer meg, sa Hegerberg på fransk TV etter 4–0-seieren for to uker siden.

Det kan nok hende det kommer en ny melding onsdag kveld.

Publisert: 30.10.19 kl. 16:44







Mer om