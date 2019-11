NFF-TOPPER: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen, her under fotball-VM for kvinner i Frankrike i sommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NFF-ledelsen kalles inn på teppet av statsråder

Ledelsen i Norges fotballforbund innkalles til møte med både kulturminister Trine Skei Grande (V) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) etter en rekke medieoppslag om hvordan vold på norske fotballbaner ikke anmeldes til politiet.

Det får VG bekreftet fredag ettermiddag.

– Jeg tror ikke at man skal gå rundt og tro at man kan fikse alt selv. Jeg tror på samarbeid for å komme i mål, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Da hadde det gått ett døgn siden det ble avslørt hvordan minst 71 av 103 saker i NFFs domsutvalg de siste ti årene trolig kunne ført til en straffereaksjon i en norsk rettssak. NFF har ikke anmeldt en eneste av disse sakene til politiet på vegne av ofrene.

Både politikere i justiskomiteen på Stortinget og ledende advokater reagerer på tallene.

Og nå ber altså både justis- og kulturdepartementet om svar. De kaller inn ledelsen i Fotballforbundet til et møte 4. desember.

NFF-president Terje Svendsen bekrefter møtet i en SMS til VG, men ønsker ikke å kommentere noen av Grandes uttalelser.

Se oversikt over de 103 ulike sakene og hvilken straff de kunne gitt i rettssystemet:

VG har satt søkelyset på vold og trusler i idretten i snart to måneder, siden første sak om temaet ble publisert 24. september. Innholdet får kulturministeren til å reagere.

– Alle i det frivillige må lære å skille mellom det som er straffesaker og det som kan ordnes opp i innenfor idrettens eget regelverk. Slik gjør man for eksempel om det er snakk om overgrep: Idrettens rolle handler om holdninger og ordbruk, men straffesaker er straffesaker. Man kan ikke ha en holdning om at «dette ordner seg», sier Grande.

VG tok kontakt med statsråden om vold i Oslo-fotballen allerede 9. oktober. Den gangen svarte hun i en epost, der det blant annet het at: «Jeg skal ikke bestemme hvordan idretten skal løse dette på best mulig måte, men jeg mener det er positivt at NFF gir uttrykk for at de vil se nærmere på sin rolle denne typen saker».

- Du virker å ha snudd litt siden den gang?

- Idretten har et egetansvar og bør ha en plan når de kommer til møtet med oss. Men siden den gang har jeg fått mange telefoner fra folk i Oslo-området. De har fortalt historier som har vært en vekker for meg. Det har vært dommere som ikke tør oppgi navnet på dommerkortet, trenere som må stå igjen etter kamper fordi de tror det kommer noen tilbake for å banke opp folk, og det at det avtales slåsskamper etter kamper, sier Grande.

– Det kan virke som om fotballbanen har blitt et fristed for kriminalitet?

– Jeg tror ikke at man skal gå rundt og tro at man kan fikse alt selv. Jeg tror på det samarbeid for å komme i mål her, sier kulturministeren.

KALLER INN: Justisminister Jøran Kallmyr og kulturminister Trine Skei Grande ber NFF forklare seg. Her er de to i møte om tiltak mot islamfiendskap i september. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I midten av oktober kunngjorde Fotballforbundet at de har satt ned en arbeidsgruppe for å se på tiltak mot vold og trusler, i kjølvannet av en rekke VG-saker om temaet.

Fotballpresident Terje Svendsen har tidligere innrømmet i oktober at det kunne være at NFF ikke «har fulgt med i timen» i spørsmål om vold på fotballbanen:

Dette er ikke første gang fotballpresidenten har gått inn dørene i et departement for å forklare egen praksis:

Da debatten om åpenhet i idretten preget nyhetsbildet i 2016, kalte daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) inn idrettsledelsen i NIF på teppet, for å forklare hvordan de håndterte åpenhet rundt pengebruk.

Terje Svendsen møtte den gangen sammen med daværende idrettspresident Tom Tvedt, daværende NIF-visepresident Kristin Kloster Aasen, daværende generalsekretær i skiforbundet, Stein Opsahl, samt daværende generalsekretær i NIF, Inge Andersen.

