STENGER TRENING: Lars Bohinen og Aalesund velger foran enkelte kamper denne sesongen og lukke deler av treningene for publikum og presse. Foto: Marius Simensen

Reagerer på at Aalesund stenger treninger: – Det siste norsk fotball trenger

Aalesund vil stenge deler av lagets treninger for publikum og presse før utvalgte kamper. Det får TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å reagere.

Nå nettopp







– Det siste norsk fotball trenger er at vi skal stenge treninger, sier Mathisen til VG.

Klubben, som leder av trener Lars Bohinen , gikk ut med nyheten på sine nettsider tirsdag.

- Vi har forståelse for ulike syn på denne beslutningen, men vi ønsker ikke å gi motstanderne viktig informasjon som de kan dra nytte av. Laget legger ned et viktig arbeid for å forberede seg til kampene, og vi ønsker på denne måten å være best mulig forberedt uten at motstander kjenner for godt til våre kampplaner. Klubblokalene er åpne, kaffekannene står fremme, og pressen har tilgang til oss andre i klubben under formasjonstreningene, forklarer sportslig leder Bjørn Erik Melland i pressemeldingen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bohinen, men har så langt ikke lyktes.

Aalesund opplyser at stenging av trening vil gjelde oppkjøringen til utvalgte kamper i sesongen, og at hvilke det blir vil vurderes fortløpende.

– Jeg kan forstå det om det er i utlandet hvor det er hundre journalister som ønsker å få informasjon, men et par hyggelige karer i Sunnmørsposten og kanskje en annen journalist fra et annet mediehus, skjønner jeg rett og slett ikke er et problem, sier Mathisen.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, her avbildet mens hans ser på en landslagstrening før Norges Nations League-møte med Slovenia i november 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Trenger interesse og engasjement

Aalesund stenger deler av treningene på onsdag og torsdag – før møtet med Start lørdag, der klubben møter tidligere Aalesund-trener Kjetil Rekdal. Mathisen tror dette ikke blir særlig avgjørende for Start og Rekdals planer inn mot kampen.

– Om Rekdal vil finne ut av hvordan Aalesund ser ut i helgen, tror jeg han finner ut av det uansett gjennom gamle kjente i og rundt klubben.

– Tror du Aalesund vil ha en positiv effekt av dette?

– De gjør det nok for å prøve å holde formasjon og laguttak skjult. Men Bohinen spiller nok på samme måte som tidligere uansett. Kanskje øver de inn noen dødballtrekk, som de ikke vil at folk skal få vite om før kampen, men norsk fotball må være åpent. Vi trenger all interesse og engasjement vi kan få, sier Mathisen bestemt.

VIDEO: Bohinen var langt nede etter at opprykket glapp mot Stabæk i fjorårets kvalifiseringskamp.

26.03.19 11:03