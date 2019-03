OPPGITT: Lars Lagerbäck ankommer pressekonferansen på spillerhotellet søndag morgen. Han var lite fornøyd med det som ble skrevet i norske medier etter 1–2-tapet mot Spania Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Lagerbäck tok kraftig oppgjør med pressen: – Totalt ubegripelig

VALENCIA (VG) Lars Lagerbäck (70) er bekymret for at de norske spillerne skal la seg påvirke av kritikk i mediene etter 1–2-tapet mot Spania.

Etter å ha fått med seg spørsmålene fra pressen og blitt gjort oppmerksom på at flere enkeltspillere fikk kritikk i norske medier etter kampen, valgte Lagerbäck å tale foran spillerne under middagen på hotellet sent lørdag kveld.

– Man påvirkes kanskje ikke bevisst, men ubevisst påvirkes man. Dette er en viktig del av min jobb å se til at spillerne ikke tar til seg veldig mye negativ kritikk, fremfor alt hvis den er uberettiget i mine øyne. Da er det veldig viktig at jeg formidler det til dem, slik at de forstår at fotball er litt mer enn en individuell feil, sier Lars Lagerbäck under en pressekonferanse på spillerhotellet søndag morgen.

Svensken reagerer spesielt på at Håvard Nordtveit får hard medfart etter en feilpasning som førte til Spanias seirende straffespark.

– Det jeg har sett og hørt, er at man nedvurderer Nordtveits innsats og sånt der. Det er totalt ubegripelig for meg om man ser på kampen, sier landslagssjefen.

