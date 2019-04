Styreleder Ivar Koteng og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye har tunge tider. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kommentar

Seigpining i sirup: Stikker dypere enn Horneland

Dersom Rosenborg-fansens banner med krav om «HANDLING» følges opp, er det i tilfelle kun treneren som burde være tema?

Side om side satt Ivar Koteng og Stig Inge Bjørnebye på Aker Stadion, da vondt ble til atskillig verre for en tiltagende presset klubb.

Den ene er klubbens mektigste mann, den andre skal inneha de sportslig strategiske egenskapene som trengs for å hjelpe Rosenborg til nye høyder.

I en tid der trener Eirik Horneland svarer usikkert på spørsmål om egen fremtid, er det også grunn til å undres over hvordan disse to har skjøttet sine oppgaver.

Tydelig tale fra RBK-supportere på Aker stadion. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

I det som fremstår som en stadig vondere våroppvask, er det nemlig tre hovedproblemstillinger som tvinger seg frem:

Hvordan har Rosenborg klart å kollapse på denne måten? Hvilke konsekvenser – eventuelt på hvilket tidspunkt – bør det få dersom fadesen vedvarer? Hvem bør tristessen i tilfelle få følger for?

Dersom noen for få måneder siden hadde spådd at Rosenborg skulle være jumbo i Eliteserien etter fem kamper – med to poeng – hadde hånlatteren vært hørbar over hele Fotball-Norge.

Men nå er det ikke bare et faktum at vi er der.

Det er aldeles fortjent at vi må snu tabellen på hodet, sammenlignet med hva vi er vant med, for å finne klubben med syv titler på de siste åtte forsøkene.

Det er det ikke bare Eirik Horneland og underpresterende spillere som har ansvar for.

Styreleder Ivar Koteng hadde rollen med å offentlig fronte valget om å sparke Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, til tross for sportslige resultater.

Han har hatt mange anledninger, men har aldri klart å servere offentligheten noen holdbar begrunnelse. I Trondheim tingrett tenderte vitnemålet hans mot det pinlige.

Kanskje ligger det noe i evalueringsrapporten fra forrige sesong som kan underbygge valget, men den har altså klubben valgt å hemmeligholde, ironisk nok for å få «fokus på seriestarten». Den fikk søndag kveld det glatte lag av den sparkede treneren, som fortsetter å få fylle en tv-ekspertrolle tross påfallende habilitetsutfordringer hva gjelder RBK, og som nå retter krass kritikk mot hvordan store deler av klubben ledes.

Koteng var også ansiktet utad i kampen for å sikre klubben Horneland. Men heller ikke her har vi fått servert noen overbevisende visjon om hvorfor akkurat Haugesund-treneren skulle være den optimale erstatningen for Ingebrigtsen.

Hva i Hornelands kongstanker om fotball tilsier at det er her utviklingspotensialet til ny europeisk suksess ligger?

Det er ikke helt enkelt å avgrense hva som tilligger Koteng, hva Bjørnebye må ta på sin kappe og hvor aktive biroller den sportslig kompetente delen av styret har. Men faktum er at noen – og trolig flere – virker å ha sovet i timen.

Er man blitt litt for godt vant med at trofeene har kommet som bestilt, og derfor for eksempel ikke vært tilstrekkelige påskrudde? Det fremstår jo opplagt at klubben er bakpå hva gjelder foryngelse og fornyelse av en lett aldrende spillergruppe.

Vi vet at det foreligger ulike oppfatninger om det fysiske treningsgrunnlaget i stallen Horneland overtok.

Et «best case»-scenario må være at det tar litt tid å omdanne spillerne til fysiske supermenn.

Men om de «tunge beina» i dagens tropp tilsier at det tar tid å få dem på rett vei, eller om noe skurrer med treningsmetodene under dagens regime, er et åpent spørsmål.

Det som derimot fremstår krystallklart, er at mye av diagnosen om hva som er galt sitter mellom ørene. Det er grenser for hvor mye det sportslige potensialet i denne spillergruppen kan ha blitt rasert på noen måneder, og sååå mye eldre er de jo ikke blitt siden det lå gaver under treet. Og når temaet handler om selvtillit og tro på det man driver med, er vi i kjernen av hva lederansvar er.

Her er Horneland selvsagt helt sentral, og hvordan selvtillit skapes er et nøkkelord for en fotballtrener.

Hverdagen på treningsfeltet, hvordan situasjoner terpes og hvordan spillere forholder seg til hverandre i ulike faser har over år vært viktig for Rosenborgs identitet.

Nettopp en tydelig kjennskap til hvem man er fotballmessig, samt hvordan og hvorfor man er nettopp det, har den bonusen at det genererer trygghet.

Her har det neppe slått heldig ut at Hornelands tanker om forandring ikke virket godt nok forankret i garderoben, og nå viser det seg lettere sagt enn gjort å få fart langs mer vante spor igjen.

Fortsatt er vi bare fem kamper inn i sesongen, og det kan være at trønderklubben til høsten vil le både sist og best over krisemaksimeringen denne våren.

Men spørsmålet er i hvilken grad Horneland får den helhjertede interne backingen han trenger, eller om usikkerheten har nådd et punkt der mangelen på autoritet nærmer seg det uopprettelige.

Dersom vi er dette punktet, eller i alle nærmer oss det, er det ytterligere en problemstilling som vil dukke opp:

Er det i det hele tatt tenkelig å avslutte «prosjekt Horneland», og samtidig fortsette med dagens toppledelse?

Eller har RBK-bossene malt seg så langt inn i Horneland-hjørnet, med alt som er lagt ned av prestisje, at det bare er to alternativer:

1) Kjøre videre som nå og håpe at det snur, mens man maner til tålmodighet.

2) Å få nye koster inn i store deler av den rosenborgske næringskjeden.

PS. «Kjernen» startet Molde-kampen med budskapet «SAMHANDLING» på et banner, men de tre første bokstavene forsvant. Den nærmeste tiden vil vise om ønsket blir innfridd, og hva som eventuelt måtte ligge i bokstavene som fikk bli.

Publisert: 29.04.19 kl. 13:44 Oppdatert: 29.04.19 kl. 13:56