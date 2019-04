CHELSEAS EIENDOM: Keeperen Karlo Ziger (17) er fortsatt eid av Chelsea, selv om han er lånt ut til nivå 5-klubben Sutton United i England. Foto: Chelsea Football Club / Chelsea FC

Interne dokumenter viser: Slik lokket Chelsea 12-åring med millioner

FIFA vil straffe Chelsea for omfattende handel med mindreårige. I all hemmelighet skal klubben blant annet ha lovet flere millioner kroner for en 12 år gammel kroatisk fotballspiller.

Ingen spillerkjøp i de to neste overgangsvinduene og fem millioner kroner i bot. Det er resultatet etter at Chelsea nylig ble funnet skyldig i regelbrudd knyttet til 29 mindreårige spillere.

Dokumenter VG og European Investigative Collaborations (EIC) har fått tilgang på gjennom Football Leaks, forteller en detaljert historie om hvordan den styrtrike londonklubben skal ha opptrådt.

Løfter om millionutbetalinger til svært unge spillere, som ifølge FIFA er stikk i strid med reglene, står sentralt i saken. Chelsea har allerede varslet at de anker straffen de er ilagt.

– Det er svært positivt at brudd på reglene får konsekvenser, her i form av kjøpenekt. Foruten å gi en sterk reaksjon på regelbrudd, har det forhåpentligvis også preventiv effekt overfor andre klubber, sier advokat Eirik Monsen i spillerforeningen NISO til VG.

Han mener klubbene, som den sterke part, har et ansvar for å ta hensyn til hva som er det beste for barna.

– Da må de forsøke å ikke la seg rive med av den stadige økende konkurransen om de beste talentene, sier Monsen.

Ville ha 12-åring

Ett eksempel er målvakten Karlo Žiger (17). Dokumenter fra Football Leaks viser at Chelsea-overgangen hans, som den kroatiske EIC-partneren Nacional har gransket, er én av dem FIFA har etterforsket.

Regelverket er som følger: En spiller kan ikke bytte klubb i Europa før vedkommende har fylt 16 år, med mindre foreldrene flytter på seg av årsaker som ikke er relatert til fotball. Og en engelsk klubb har ikke lov til å betale penger for å påvirke en mindreårig, eller en person i nær tilknytning til spilleren, til å signere en kontrakt.

FIFAs regelverk finnes for å beskytte barn mot å bli en handelsvare som sendes over landegrensene.

I dag er Žiger en del av U19-troppen til Chelsea og lånt ut til en klubb på nivå fem i England. Men i tre år skal kroaten ha bodd i London og trent med Chelsea, lenge før reglene tillot det.

Men først hopper vi enda lenger tilbake i tid:

Chelsea kom på banen allerede i 2014. Da var Žiger bare 12 år gammel og spilte for NK Zagreb i hjemlandet. Football Leaks-dokumenter, som er analysert av den kroatiske avisen Nacional, viser hvordan Chelsea og Žiger forhandlet frem en kontrakt allerede i februar dette året.

Den skulle gjelde fra keeperen fylte 16 år, og skisserer i detalj lønnsbetingelsene hans frem til kontraktens slutt i 2021.

Totalsummen på alle de ulike elementene i kontrakten som ble utarbeidet da Ziger var 12 år gammel: 8,9 millioner kroner.

Det inkluderte 1,35 millioner kroner som skulle utbetales i tre porsjoner allerede før keepertalentet fylte 16 år.

VILLE BETALE MINDREÅRIG: Karlo Ziger skulle få 120.000 pund, rundt 1,35 millioner kroner, før han hadde fylt 16 år, da han problemfritt kan bytte klubb på kryss av grenser i Europa. Bildet er et utsnitt av kontrakten som ble utarbeidet da han var 12 år gammel. Foto: Faksimile

Deretter oppsto en pussig situasjon: Karlo Žiger forsvant ut av basen over registrerte spillere i det kroatiske fotballforbundet. I flere år var han ikke oppført noe sted, før han plutselig dukket opp igjen som Chelsea-spiller da han hadde fylt 16 år.

På Chelseas hjemmesider heter det at Žiger ble en del av klubbens akademi i juli 2017.

Men dokumenter fra Football Leaks, som er en dokumentlekkasje med utspring i det tyske magasinet Der Spiegel og senere delt med VG, viser at han fikk utstedt britisk oppholdstillatelse i Croydon i London allerede 27. august i 2014. Da var Žiger 13 år.

Spillerens far har også fortalt en kroatisk avis om hvordan de flyttet til England dette året.

Interne dokumenter fra Chelsea beskriver i tillegg at Žiger deltok på mer enn 250 treninger med ungdomslaget til Chelsea i perioden 2014 til 2016.

«Hver helg spiller de kamper som ikke er tellende» sa keeperens far i et intervju i hjemlandet i 2014, ifølge Nacional.

På tross av dette sendte Chelsea en overgangssøknad til FIFA først sommeren 2017. Klubben oppga da Žigers adresse til å være en gate i hovedstaden i Kroatia.

Presse foreldre

Foreldre spiller en sentral rolle i inngåelsen av fremtidige avtaler, som den til Karlo Ziger. De må signere papirene når spillerne er mindreårige. Derfor diskuterte Chelsea sommeren 2016, med en ekstern advokat, hvordan man kan legge press på foreldrene, slik at forhåndsavtalene ble gjennomført og fulgt opp.

Ønsket var at foreldrene skulle betale penger tilbake til Chelsea, dersom spilleren endte i en annen klubb når han fylte 16 år.

«Formålet med avtalen er at foreldrene skal tro at de er personlig forpliktet til å sikre at spilleren skriver under med Chelsea, og ikke noen andre» skrev en ekstern advokat i august 2016.

«Vilkårene for tilbakebetaling vil være tøff lesning (stark reading, journ.anm.) for foreldrene», står det også.

Chelsea svarte deretter:

«Vi er komfortable med at lesningen er tøff for foreldrene, men det må samtidig sikre at vilkårene (inkludert tilbakebetalings-forpliktelsen) er forståelig».

Toppen av isfjellet?

Men Karlo Žiger er ikke enestående i fotballverden. Det finnes mange lignende eksempler.

– Vi frykter at vi kun har sett toppen av isfjellet for hva gjelder brudd på FIFA-reglenes artikkel 19, og at det ikke er barnas beste som er i fokus, men den brennende konkurransen om å sikre seg de beste talentene, uavhengig alder. Når man ser klubber «lokker» unge spillere ned i 10–12 årsalderen er det tydelig at det må ageres sterkere, alternativt at man må se nærmere på gjeldende regelverk, sier Eirik Monsen.

OPPHOLDSTILLATELSE: Her er Zigers oppholdstillatelse i England, datert i august 2014, da han var 13 år gammel. Han var da aldri registrert som fotballspiller. Det ble han først da han dukket opp som 16-åring i Chelsea, da han lovlig kan bytte klubb på tvers av grenser i Europa. Foto: Faksimile

I Danmark har avisen Politiken vist hvordan faren til stortalentet Andreas Christensen, Sten Christensen, ble engasjert som talentspeider i Chelsea idet sønnen valgte å skrive under for londonklubben i stedet for én av de 27 andre tilbudene han angivelig hadde på bordet foran seg.

Sten Christensen skulle få fem millioner danske kroner for jobben, som strakte seg over fire år. Det finnes ingen dokumentasjon på at Sten Christensen tidligere har jobbet som talentspeider på dette nivået tidligere. Tvert imot jobbet han som keepertrener i Brøndby. I interne e-postutvekslinger i Chelsea på et senere tidspunkt, blir det hele også omtalt som «foreldresalær».

– Hør her, dette er en historie som dere har fått fra en eller annen ukrainer eller noe sånt. Dette har jeg slett ingen kommentar til overhode. Politiken kan la være å ringe til meg igjen, sa Sten Christensen da han ble konfrontert med opplysningene.

Godset-pappa avviser betaling

Da tidligere Strømsgodset-spiller Bersant Celina skulle signere en avtale med Manchester City for første gang i 2012 – da 15 år – diskuterte den engelske klubben betingelsene internt. I en powerpointpresentasjon heter det at:

«Det er ingen umiddelbar overgangssum som skal betales, på grunn av det gode forholdet til klubben (Strømsgodset, journ.anm.). Alle avdrag baserer seg på at spilleren gjør det bra i fremtiden. Den eneste umiddelbare utgiften handler om faren, som flytter til Manchester fra august 2012 til desember 2012, slik at gutten kan tilpasse seg.»

Denne summen, for å bo i Manchester i fire måneder, er tallfestet til 80.000 pund, eller snaut én million kroner, i dokumentene.

Pappa Edvar Celina avviser at han noen gang mottok en krone fra Manchester City. Han skal heller ikke ha bodd flere måneder i Manchester, forteller han. VG har heller ingen opplysninger som tilsier at han faktisk mottok penger.

«Jeg var sammen med Bersant til han ble kjent med byen og folkene fra akademiet og skolen. Det var mest pendling, og jeg besøkte ham i helgene. Da var hotellet og mat betalt. Ingen penger ble overført» skriver Edvar Celina til VG.

SLIK BLE CELINA FREMSTILT INTERNT: Dette er én av flere slider om Manchester Citys unge spillere, samt mulige fremtidige spillere, som ble lagt frem på et møte i klubben. Foto: Faksimile

Chelsea var ikke de eneste som ble idømt en straff av FIFA for regelbrudd i februar i år. Også det engelske fotballforbundet (FA) må punge ut. De er bøtelagt 4,4 millioner kroner og har fått seks måneder på å ta tak i problemet.

FA har varslet at de vil anke dommen. Det samme ønsker Chelsea å gjøre, etter at det altså ble funnet lovbrudd tilknyttet 29 av 92 overganger som ble undersøkt.

– Vi anerkjenner det faktum at FIFA mener det ikke var regelbrudd tilknyttet 63 av disse spillerne, men vi er ekstremt skuffet over at FIFA ikke har akseptert klubbens dokumentasjon tilknyttet til gjenværende 29 spillerne, het det i en uttalelse fra Chelsea i februar, da dommen falt.

Klubben ønsker ikke å kommentere opplysningene om Karlo Žiger i denne saken. Ziger, eller hans far, har ikke besvart spørsmålene de har blitt forelagt.

