Branns «Tromsø-spøkelse»: Ikke vunnet på Alfheim på ni år

BERGEN (VG) Forrige gang Håkon Opdal (36) spilte på Alfheim stadion i Brann-drakt, var også forrige gang bergenserne vant i Tromsø.

Søndag returnerer keeperveteranen til Alfheim som Brann-spiller for første gang siden 2010.

– I mellomtiden har jeg vært der vunnet med noen andre, så det er en plass jeg liker meg godt, sier Opdal med et smil til VG.

Men Brann har slitt i Tromsø siden de vant 3–0 på Alfheim 11. september 2010.

Det har vært seks oppgjør mellom lagene på «Gutans» hjemmebane siden da. TIL har vunnet fem av seks. En av kampene - for to år siden - har endt uavgjort.

Tromsø - Brann (2011–2018) 29. mai 2011: Tromsø - Brann 4–0 28. mai 2012: Tromsø - Brann 2–0 20. mai 2013: Tromsø - Brann 2–0 1. mai 2016: Tromsø - Brann 1–0 2. april 2017: Tromsø - Brann 1–1 1. oktober 2018: Tromsø - Brann 2–1 Lagene møttes ikke i 2014- og 2015-sesongene. Vis mer vg-expand-down

– Vi vet det er vanskelig å komme til Tromsø. Statistikken vår er dårlig der oppe. Det er en hurtig bane og et vanskelig lag å slå, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen .

– Hvis ikke vi er klare fra start, smeller det fort. Det er vi klar over og det skal forberede oss på, sier 55-åringen som fremdeles har ferskt i minne hvordan Tromsø sjokkerte bergenserne fra første minutt på Alfheim i 2018:

– Man får jo alltid høre om disse tingene, men det er ikke noe vi egentlig bryr oss om, sier Opdal om Branns svake statistikk på Alfheim.

– Men jeg har jo vunnet der før. Jeg er sikker på at vi skal opp der og gjøre en god kamp, sier veteranen som spilte en svært god kamp da Brann sist vant i 2010:

Om det er Opdal som får tillit fra start søndag, er ikke sikkert. Veteranen har stått de to siste kampene for bergenserne, men Brann-trener Lars Arne Nilsen har ikke tatt et valg om hvem som er førstekeeper: Opdal eller nysignerte Eirik Holmen Johansen (26)?

Bergenserne har hatt en trå start på 2019-sesongen med fem poeng på fem kamper.

– Vi er litt frustrerte. Vi føler at vi spiller bra, i hvert fall defensivt, og vi skaper nok sjanser, men vi får ikke betalt for det for tiden, sier Brann-treneren.

– Men kanskje er dette kampen hvor vi får marginene på vår side, at vi scorer på sjansene og motstanderen bommer på sine. Kanskje er det i Tromsø det løsner for oss, avslutter Nilsen.

Tromsø - Brann spilles søndag 28. april kl. 18.00. Kampen ser du på Dplay/Eurosport Player eller du kan følge den i VG Live.

