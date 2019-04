2–0: Haugesund-spillerne jubler etter 2–0-scoringen til Martin Samuelsen mot Ranheim. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Innbytterne avgjorde for Haugesund

RANHEIMSFJÆRA (VG) (Ranheim-FK Haugesund 0–2) Ranheims dårlige start på sesongen fortsetter. Haugesund-trener Jostein Grindhaugs «geniale bytter» gjør at fjorårets store overraskelseslag nå har tapt seks seriekamper på rad.

Erik Eikebrokk

Kampen så ut til å gå mot et kjedelig uavgjortresultat. Så kastet Haugesund-trener Jostein Grindhaug innpå innbytterne Kristoffer Velde og Martin Samuelsen i jakten på tre poeng.

Det viste seg å være smart.

To minutter før slutt kriget Samuelsen inn Veldes innlegg på bakerste stang. Minuttet etterpå sikret Ibrahima Wadji seieren på en kontring, da hjemmelaget kastet alle mann i angrep.

Sjanseløst

Det var to bunnlag som møttes til dyst i et Ranheimsfjæra badet i vårsol. Dessverre varmet ikke spillet like mye som den lave ettermiddagssola, og tabellplasseringen vistes godt på de to lagenes spill ute på den grønne matta.

Lagene hadde hver sine gode perioder i første omgang, men uten at det resulterte i veldig mange store sjanser. Den største kom etter kvarteret spilt, da Ranheim for én gangs skyld fikk det til å stemme på en kontring.

Nesten.

Ola Solbakken løp seg fri på venstre, og spilte sideveis til Øyvind Storflor. Men helt alene med Haugesund-keeper Helge Sandvik brukte veteranen for lang tid, og keeperen fikk slått skuddet til corner.

Bortelaget Haugesund kom ikke nærmere i første omgang enn to gode skudd fra tjue meter fra Sondre Tronstad.

«Geniale bytter»

Andre omgang fortsatte i samme spor, der ingen av lagene greide å spille seg til gode muligheter.

Etter timen spilt fikk Haugesund-spiss Wadji hjemmelagets største mulighet i kampen. For n’te gang misset hjemmelaget med en pasning på vei fremover og ballen spratt bortelagets vei. Helt ut av det ranheimske blå var Wadji alene med keeper Barli.

Litt som Storflor i første omgang brukte Wadji for lang tid, og Ranheim-keeperen reddet mesterlig.

Kampen så ut til å ebbe ut med 0–0 og poengdeling, men så satte Grindhaug inn sine to jokere fra benken.

Det var smart.

Publisert: 14.04.19 kl. 19:54