Solskjærs ordkrig skaper blest: – Risikerer å havne i trøbbel

MANCHESTER (VG) Ordkrigen mellom Ole Gunnar Solskjær (46) og Pep Guardiola (48) har satt fyr på oppladningen til Manchester-derbyet.

The Times, The Guardian, Daily Mail, The Sun, Daily Mirror og Manchester Evening News – mer eller mindre hver eneste britiske avis av betydning har onsdag slått managernes disputt stort opp på sine baksider, der sportsstoffet hører til.

«The Nasty Neighbours», skriver Mirror om Solskjær og Guardiola etter ordvekslingen der spanjolen reagerte sterkt på nordmannens påstander om at Manchester City vil sparke dem ned og lage mange kyniske frispark.

Den tidligere Premier League -dommeren Mark Clattenburg skriver i Daily Mail at «Solskjær har rett, City bruker taktiske fellinger».

– Det har ikke tatt lang tid før Ole Gunnar Solskjær har begynt å bruke sin gamle managers «mind games». Sir Alex Ferguson var en mester i å bruke mediene til å formidle et budskap – enten det var til motstanderen eller til dommerne, skriver Clattenburg.

arrow-right expand-left OVERALT: Uttalelsene til Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola dominerer nyhetsbildet før Manchester-derbyet.

– Jeg har sett Solskjærs kommentarer om at City bruker taktiske fellinger for å bryte opp spillet når de mister ballen, og han har et poeng. De angriper så raskt og med så mange spillere at de blottlegger seg når de mister ballen, skriver han videre og trekker frem midtbanespilleren Fernandinho som den mest sentrale spilleren i denne sammenhengen.

Clattenburg skriver også at man som dommer er bevisst på dette, men at man ignorerer uttalelser før kamp.

– Solskjær har tydeligvis lært av mesteren. Sir Alex Ferguson prøvde alltid å plante en tanke i dommerens hode før en kamp, og Solskjær har tatt med seg denne teknikkenm skriver Peter Walton, en annen tidligere Premier League-dommer, i The Times.

– Men fotballforbundet (FA) har innført regler som nekter managere å snakke om dommere før kamper, så Manchester United-manageren risikerer å havne i trøbbel, skriver han videre.

«Dette stinker av Ferguson», skriver The Guardians profilerte kommentator Barney Ronay på Twitter.

På sosiale medier blir et utdrag fra Manchester Citys dokumentarserie «All or Nothing» på Amazon Prime brukt imot Pep Guardiola, som hevdet at han aldri har gitt sitt lag beskjed om å felle motstandere bevisst.

Der ber nemlig Guardiolas assistenttrener Mikel Arteta spillerne David Silva, Kevin De Bruyne og Ilkay Gündogan om å «lage frispark».

– Hvis det er en overgang, lag et frispark, sier Arteta i City-garderoben.

