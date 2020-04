KAN BYTTE KLUBB: Lars-Jørgen Salvesen i aksjon for Strømsgodset sist sesong. Foto: Berit Roald, Scanpix

Bud på Godset-spiss Salvesen: – En veldig spesiell situasjon

En sveitsisk toppklubb forsøker å kjøpe Strømsgodset-angriper Lars-Jørgen Salvesen (24).

For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge VGs opplysninger vurderer Strømsgodset nå et bud på flere millioner kroner. Salvesen har kontrakt med drammenserne ut 2021.

– Jeg er på det glade Sørlandet med familien. Jeg forsøker å trene og holde formen ved like. Vi er 100 prosent permittert enn så lenge, forteller Salvesen til VG onsdag ettermiddag.

– Er du klar over at det har kommet et bud på deg?

– Ja, det er jeg.

– Hva tenker du om det?

– Det er en veldig spesiell situasjon for tiden, så jeg har ikke rukket å tenke så mye over det, egentlig.

– Hva går gjennom hodet når du får høre om en slik interesse?

– For det første er det utrolig positivt for min del at det er interesse og at folk er villige til å legge penger på bordet for meg i den tiden vi er i nå. Det viser at jeg har gjort noe riktig. Så er det en veldig spesiell situasjon for både Godset og meg. Jeg sitter hjemme i Kristiansand som permittert når jeg egentlig skulle spilt seriekamp, forteller Salvesen, som ikke ønsker å si noe spesifikt om klubben som har lagt inn bud på ham.

Her kan du se Salvesens vanvittige hodestøt i derbyet mot Mjøndalen forrige sesong:

– Smigrende

Atta Aneke er agent for Salvesen. Han ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om millionbudet, men sier at «det er interesse fra flere klubber i ulike ligaer».

– Det er alltid smigrende med interesse fra klubber ute i Europa. I hvert enkelt tilfelle må man også se på planene den klubben som ønsker å hente spilleren har for ham. Det som er viktigst for oss, når Lars-Jørgen skal ta det neste steget, er spilletid og at det er et nivå opp, forteller Aneke til VG.

Det har den siste tiden vært stor uenighet mellom juridiske eksperter og klubbledere når det gjelder rettighetene til permitterte spillere. Et sentralt spørsmål er om de permitterte spillerne kan ha rett til å si opp kontraktene sine, som en vanlig norsk arbeidstager i lignende situasjon. En slik løsning skal ikke ha vært et tema for Aneke og hans klient.

– Vi har ikke tenkt den tanken per dags dato, forteller agenten.

Godset bekrefter forespørsler

Sportslig leder Jostein Flo i Strømsgodset svarer følgende på situasjonen til Salvesen.

– Jeg kommenterer aldri enkeltbud – men vi har attraktive spillere. Det har vi hatt i alle de overgangsvinduene jeg har vært sportslig leder i Strømsgodset. Og det er riktig at vi har mottatt forespørsler for spillere i dette overgangsvinduet.

– Hvordan påvirker coronasituasjonen måten du jobber på som sportslig leder?

– Det er en coronakrise som gjør fotballen veldig utsatt. Det er en vanskelig situasjon. Samtidig er det overgangsvinduer som vi må gjennom. Musikken stopper ikke opp. Det er lov å komme med bud på spillere, men vi driver ikke med opphørssalg. Ut fra mitt ståsted på sport, behandler jeg ulike forespørsler på akkurat samme måte som før. Men vi som klubb har bevisst ikke gått ut i markedet, fordi det skaper så stor uro for klubbene. Vi har valgt å holde en veldig lav profil, fordi vi mener man kanskje bør ha fokus på andre ting, sier Flo.

Publisert: 08.04.20 kl. 14:12

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser