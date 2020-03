ROSER HELSEVESENET: Jürgen Klopp, slik vi er vant til å se ham etter Liverpool-kamp, applauderer de som hjelper de syke i disse dager. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-trener Jürgen Klopp rørt til tårer av sykehusvideo

Jürgen Klopp kan knapt få rost helsevesenet nok og maner til solidaritet i coronakrisen som verden står overfor.

I går 15:51

For første gang siden Premier League måtte settes på pause, har Liverpool-trener Jürgen Klopp snakket offentlig om coronapandemien.

Han har tidligere reagert negativt på spørsmål om viruset, men gjennom klubbens egen kanal benytter han sjansen til å dele ut lovord om jobben som legges ned av helsepersonell – og sier at han ikke kunne satt mer pris på dem.

– Jeg ble tilsendt en video av sykehusmedarbeidere utenfor intensivavdelingen og da de startet å synge You’ll Never Walk Alone begynte jeg å gråte umiddelbart. Det er helt utrolig , sier Liverpool-trener Jürgen Klopp, som sannsynligvis refererer til denne vidoen:

Han hevder hans egne problemer er «de samme som alle andre i verden» opplever for øyeblikket.

– Naturen viser oss at vi er alle like og at vi for øyeblikket har de samme problemene, og at vi må jobbe sammen for å finne en løsning. Det er ingen lyspunkter i situasjonen, bortsett fra at vi kanskje kan lære noe fra det, sier Klopp, som håper at dette fører til bedre samhold.

– Når vi ser tilbake på dette om 10, 20, 30 og 40 år håper jeg at konklusjonen er at dette er den perioden da verden viste mest mulig solidaritet, størst mulig kjærlighet og vennskap, og alt annet. Det ville være fantastisk.

les også Klopps farvel med spillerne: – Dere har nummeret mitt, bare bruk det!

Liverpool-treneren sier at stemningen er god blant klubbens spillere og ansatte, og at han får tiden til å gå ved å se på filmer. Taken-trilogien med Liam Neeson i hovedrollen har han sett på ny, men han har også funnet tid til å spenne på seg danseskoene.

Denne dansen til Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain og kjæresten, Perrie Edwards, spredde seg raskt på sosiale medier og Klopp insisterer på at hans kopi av den «ikke er så dårlig som man skulle tro»:

Publisert: 28.03.20 kl. 15:51

