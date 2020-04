Historien om Nicki Bille Nielsens voldsomme nedtur

Talentet er udiskutabelt, det samme er temperamentet. Nicki Bille Nielsen gikk i løpet av et tiår fra stort La Liga-talent til å være uten inntekt og fast bosted. Hvordan?

Nå nettopp

– Jeg har hatt halvannet år uten inntekt, og pengene bare flyr ut. Jeg har brukt et par millioner det siste året, og ikke fått noen ting inn, sier den uhyre profilerte dansken i en pågående dokumentarserie på dansk TV 2.

Serien går tett på dansken, og som han har mye å fortelle. Det siste året har han bodd på ulike sofaer, hjemme hos mor og på hoteller, uten et fast sted å slå rot.

– Folk som bare kjenner meg fra mediene tror at jeg er likeglad og pisser på alt sammen. Jeg synes det er et feilaktig bilde av meg som person: At jeg er en uprofesjonell utøver, voldelig og aggressiv, sier han i dokumentaren.

Inntrykket har ikke kommet ut av ingenting. Alkoholproblemer, drapsforsøk, kokainbesittelse og voldsdommer er alle ingredienser i livet til den tidligere Rosenborg-spilleren.

Men det var ikke alltid slik.

