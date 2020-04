FÅR IKKE TRENT: Juniorlaget til Stranda fotografert på banen sist høst. Foto: PRIVAT

Nektes å trene fordi kommunen har egne regler

Helsemyndighetene har lempet på reglene for bruk av fotballbaner. Men i Stranda kommune får ikke fotballagene benytte banen. Det skjønner trenerne lite av.

– Her åpner man anlegg etter anlegg og innfører klare regler som må følges, likevel har kommunen bestemt seg for at fotballbanen skal være stengt helt fram til 20. april. Det synes vi er litt rart. Hvorfor skal man være så mye strengere her enn andre steder, spør Karl Magnus Hjelle, hovedtrener for de rundt 50 spillerne på A- og juniorlaget til Stranda Fotball på Sunnmøre.

Fotballklubben har forsikret kommunen om at den ville følge alt av regler, og at det skal være voksne til stede for å lede treningene – nettopp for å sørge for at aktiviteten ikke skulle medføre noen smitterisiko.

– Vil ikke være vanskelig

Men Stranda Fotball taler for døve ører.

– Det er jo litt spesielt, for det er heller ingen som er smittet i Stranda kommune. Vår ambisjon er å følge alle bestemmelser, og vi er ikke interessert i å være vanskelig. For oss er det vrient å akseptere at reglene skal være så mye strengere her enn i Ålesund som bare ligger fem mil unna.

Nå som påsken står for tur blir de unge også stående uten skoletilbud. Da hadde det vært kjærkomment om man kunne lagt til rette for organisert aktivitet – i tråd med nasjonale bestemmelser.

– De kunne ha godt av å få beveget seg litt og røre seg på banen. Det ville vært kjempesunt, sier Hjelle.

FÅR RØRE PÅ SEG: Det var bare noen få personer på fotballbanen på Tøyen i Oslo fredag ettermiddag. Dette bildet ble tatt ved 13-tiden. Foto: Jostein Magnussen

Akkurat nå er den aktiviteten uansett uaktuell fordi både løpebanen og fotballbanen er begravd i snø, men til uken er det meldt 10–11 varmegrader. Da vil anlegget være klart til bruk igjen.

– Vi har fulgt de reglene som ble anbefalt, og har fattet vedtak om stenging av skoler, barnehager og fotballanlegg i tråd med rådene fra myndighetene. Nå er det plutselig kommet nye råd som vi ikke har rukket å se på. Det er ingen vrangvilje fra oss, men vi er under et voldsomt arbeidspress. I kriseledelsen diskuterte vi situasjonen frem til påske og ble enige om at stengingen skulle gjelde til etter påske, sier kommunelege og smittevernlege Arne Gotteberg.

Legen sier kommunen er positive til en gradvis oppmykning, men at tiltakene blir kvalitetssikret slik at smittevernet er godt ivaretatt.

– Det går fort i svingene her og kommer stadig nye signal fra myndighetene hvordan man skal håndtere situasjonen. Det er ikke greit å få med seg alle detaljer med en gang. Hvis det kommer en henvendelse hvor det er godt begrunnet hvordan man skal håndtere de nye kravene, så kan jeg ta det opp når kriseledelsen møtes igjen mandag.

Den søknaden har Stranda Fotball nå levert.

Publisert: 05.04.20 kl. 09:16

