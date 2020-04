MISTER NASJONALT LIGASPILL: Vålerengas G16-lag i fjor da de feiret triumfen i NM-finalen mot Viking i Telenor Arena i november. Foto: Heiko Junge

NTF må stoppe midler til landets fotballtalenter – avlyser tre ligaer

Norsk Toppfotball (NTF) har bestemt seg for å avlyse de nasjonale ligaene for landets 14-, 16- og 19-åringer på guttesiden.

– Nå er fokus på Eliteserien og Obosligaen. Det er ikke annen aktivitet vi har særlig fokus på. Det andre må vente før det er relevant, sier Norsk Toppfotballs styreleder Cato Haug, og legger til at han ikke vil kommentere «alt det andre».

De aldersbestemte seriene finansieres blant annet av et reisetilskudd på seks millioner kroner fra Norsk Toppfotball. Men dette tiltaket må klubbenes interesseorganisasjon stoppe som følge av coronautbruddet.

– Det er ikke lov å spille fotball nå. Ting sier seg selv, sier styrelederen.

– Har du forståelse hvis noen reagerer på dere kutter dette tilbudet til landets største talenter?

– Det er ikke sikkert at A-landslaget spiller kamper i år heller. Poenget mitt er at vi er i en situasjon hvor all aktivitet er nedlagt. Vi må først få i gang det som er motoren i hele virksomheten vår, svarer Haug.

Styrevedtaket ble fattet søndag, og informasjonen fra Norsk Toppfotball har tilflytt klubbene de siste dagene. I en e-post innrømmer organisasjonen at kommunikasjonen rundt å avlyse de nasjonale seriene for smågutter, gutter og juniorer bød på reaksjoner.

I en ny e-post til klubbene presiserte dermed Norsk Toppfotball og administrerende direktør Leif Øverland at turneringene ikke kan gjennomføres slik det var planlagt, men at de heller ikke var «lagt i skuffen». Han lanserte i stedet muligheten for å få til noen regionale modeller av seriespillet.

Rune Skarsfjord, som er delvis permittert klubbutvikler i NTF, bekrefter også overfor VG at midlene fra NTF er «satt på vent» og at de nasjonale ligaene utgår i sitt vanlige format, altså landsomfattende.

– Den dagen vi kommer i gang igjen, får vi se hvordan det blir. Det blir kanskje litt mer lokalt enn planlagt, sier han – og er tydelig på følgende:

– Vi kan ikke kutte hele kampplanen. Det er norsk fotballs arvesølv vi snakker om her.

Utviklingssjef Mats Ullereng i Viking leder også Nasjonalt Utviklingsforum og representerer utviklingslederne i de 32 toppklubbene i Norge. Han sier til VG at han ikke har noen kommentar til saken.

Utviklingssjef Thomas Hasselgren i Vålerenga ser for seg at de kan finne en «enkel løsning» der lagene på Østlandet møter hverandre uten at det krever mye reisevirksomhet. Han understreker at dette forutsetter at helsemyndighetene tillater at det spilles fotballkamper.

Branns sportslige leder Rune Soltvedt sier at det er trist, men forståelig at NTF kutter de nasjonale ligaene i år.

– På Østlandet kan man spille mot hverandre, og vi i Brann kan spille mot Sogndal, Viking, Aalesund og andre klubber på Vestlandet. Dette kan vi løse på en god måte.

– Vi forstår grunnlaget for å avlyse seriene, ikke minst fordi det er en god del reiser til disse kampene, sier han.

Publisert: 22.04.20 kl. 05:43

