Haalands tidligere kaptein: – Vi lo av ham

Tidligere Molde-kaptein Ruben Gabrielsen forteller at de lo av Erling Braut Haaland etter som han ikke scoret et eneste mål på trening.

Det er i et intervju med getfootballfrance.com at den nåværende Toulose-spilleren forteller om sin tid sammen med Haaland i Molde.

Etter å ha fortalt om hvordan det er å slite på fotballbanen, som spiss som ikke scorer mål eller som forsvarer som slipper inn mål, sier Gabrielsen:

– Da Haaland spilte i Norge sammen med meg, så scoret han ikke hele uken før en kamp mot Brann. Vi lo av ham.

– Og da jeg hørte at han skulle starte kampen, tenkte jeg «Å nei ... hvordan er det mulig at vi skal starte med den gutten!?». Og etter 50 minutter hadde han scoret fire mål.

Ruben Gabrielsen snakker om kampen i Bergen den 1. juli 2018, da Molde vant 4–0 og Haaland – den gang 17 år – sto bak samtlige mål:

Nettsiden om fransk fotball spør også Gabrielsen om han på noe tidspunkt så at Haaland kom til å nå langt:

– Da han kom til klubben, var han en liten fyr. For å være ærlig, så var han ikke så god. Jeg tenkte bare «jo, kanskje han kan spille i Norge». Og så ble han syk og skadet, og vi så ham ikke på lenge. Men så kom han tilbake som f... Han var så stor! Han var et dyr!

Gabrielsen forteller at Erling Braut Haaland plutselig «drepte» alle på trening.

– Vi begynte å le igjen, og jeg tenkte «hvem er denne fyren?». Og så har det bare gått til himmels derfra. Jeg ler når jeg ser ham på tv, og han scorer i Champions League. Jeg ler bare. Og når han latterliggjør forsvarere, så ler jeg, for jeg har vært der selv.

Journalisten peker også på det faktum at Neymar og Paris Saint-Germain-spillerne kopierte Haalands måte å feire på. At de faktisk var så opptatt av nordmannen, som ingen utenfor Norge hadde hørt om for kort tid siden.

– I mine øyne fikk de respekt – de var så redd for ham. Når du gjør noe slikt etter en kamp, så er det en måte å vise respekt på. For det betyr at vi kjenner deg, vi respekterer deg, men nå er du ute. Spesielt når det er en så ung gutt – de vet at han er en stor spiller.

Gabrielsen spilte i Molde i fem og et halvt år – fram til desember 2019. Erling Braut Haaland var lagkamerat i sesongene 2017 og 2018.

