KAN FÅ NY ROLLE: Assistenttrener Mike Phelan (t.h.), som aldri er langt unna Ole Gunnar Solskjær under Manchester Uniteds kamper, kobles til en rolle som ny «teknisk direktør» i klubben. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

United-eksperter advarer mot ansettelse: – Ville vært fryktelig

MANCHESTER (VG) Hvem skal hjelpe Ole Gunnar Solskjær (46) med å finne de riktige spillerne til Manchester United?

Nå nettopp







Det er et av de store spørsmålene som stilles rundt Manchester United , der blikket for lengst er rettet mot det kommende overgangsvinduet og neste sesong etter at laget ikke maktet å slå nedrykksklare Huddersfield for å opprettholde håpet om en plass blant topp fire og spill i Champions League.

For i motsetning til konkurrenter som Manchester City (Txiki Begiristain), Liverpool (Michael Edwards) og Arsenal (Raúl Sanllehí), har Manchester United aldri hatt noen ansatt i rollen som kalles alt fra sportsdirektør til fotballdirektør til teknisk direktør.

les også Neville slakter Solskjærs mannskap: – Ingenting jeg liker med dette laget

Chelsea og Tottenham pleier også å operere med en slik stilling, der hovedoppgaven er å ha ansvar for spillerlogistikk og å hjelpe manageren med overganger.

I United er det direktør Ed Woodward, mer kjent for sine evner som forretningsmann enn sin sportslige teft, som har sittet med hovedansvaret på overgangsmarkedet. Nå kan dette endre seg – og de fleste som følger United tett, mener at ansettelsen av en sportsdirektør er det første steget mot en bedre sportslig ledelse i klubben.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

Mener Phelan er feil mann

Spekulasjoner har versert rundt en rekke navn, både anerkjente sportsdirektører med fortid i europeiske storklubber og gamle klubbhelter som Rio Ferdinand og Peter Schmeichel.

AKTUELL: TV-ekspert og Manchester United-legende Rio Ferdinand skal ifølge The Guardian være blant navnene Manchester United vurderer som ny teknisk direktør. Foto: OLI SCARFF / AFP

Men det heteste navnet akkurat nå, skal man tro britisk presse, er Mike Phelan, Solskjærs assistent på trenerbenken. Ifølge Daily Mail ønsker klubben å gjøre den tidligere Sir Alex Ferguson-assistenten til «teknisk direktør». Manchester Evening News melder at Phelan, som fortsatt er under kontrakt som sportsdirektør i australske Central Coast Mariners ønsker seg rollen.

Det er ikke rapporter som begeistrer ekspertene.

– Det ville vært fryktelig. De trenger en spesialist i rollen, og Mike Phelan er en god trener, sier sjefskribent John Cross i Daily Mirror.

les også Fiaskoen er komplett – men ikke skyld på Solskjær

– Det er kritisk

Han får støtte av den profilerte The Sun-sjefskribenten Neil Ashton.

– Dette er en jobb for en mann med språkferdigheter, en bugnende kontaktbok og evnen til å få et overtak på noen av fotballens skarpeste hoder som jobber i andre klubber. Det må være en person som er like komfortabel i et styrerom som i en trenergarderobe, og som kan bruke sine kommunikasjonsferdigheter og kunnskap til å tiltrekke seg toppspillere. Den mannen er ikke Mike Phelan, sier Ashton.

AUSTRALIA-KONTRAKT: Mike Phelan, her under en treningsøkt med Central Coast Mariners i oktober, er fortsatt under kontrakt med den australske klubben. Foto: Tony Feder / Getty Images

– Hvor viktig er det at United ansetter noen som kan hjelpe Solskjær med overganger i sommer?

– Det er kritisk. Men dette er et langtidsprosjekt og handler like mye om å få overbetalte spillere med superstore egoer vekk fra Old Trafford. Miljøet har blitt giftig igjen og noen av spillerne ser ut til å ha falt ut av kjærligheten for United, sier Ashton.

– Det er enormt viktig. En stor, moderne klubb trenger en god sportsdirektør med pondus, kontakter og en langtidsvisjon, sier Cross, som trekker frem Paul Mitchell, som i dag jobber i RB Leipzig etter å ha gjort suksess i både Southampton og Tottenham, som en av hans foretrukne kandidater.

les også Solskjær etter marerittrekken: – Lykken har snudd

Tror ikke det vil påvirke sommeren

Samuel Luckhurst, som dekker United daglig for lokalavisen Manchester Evening News, er heller ikke særlig positiv til å ansette Phelan i en ny rolle.

– United burde ikke velge sportsdirektøren til et bunnlag i australsk A-League. Et lag som hadde Usain Bolt på prøvespill. En kyniker vil si at det rimer med Uniteds stjerne-strategi, sier han.

Luckhurst mener riktignok at en eventuell ansettelse av en ny sportsdirektør ikke vil hjelpe Manchester United i det kommende overgangsvinduet.

– United har allerede sett ut hvem de vil ha og begynt å jobbe med avtaler. Selv hvis de skulle ansette en sportsdirektør i all hast, så ville det hatt liten innvirkning.

Publisert: 09.05.19 kl. 07:23