RBK-talent med Børven-innrømmelse: – Ikke optimalt

TRONDHEIM (VG) Torgeir Børven (28) kan føre til at Rosenborg-talentet Erik Botheim (20) atter en gang blir tredjevalg på topp for trønderne.

RBK har lenge ventet på Oslo-guttens endelige gjennombrudd på toppnivå, men hver sesong har det stått for mange foran ham i køen til at Botheim har kunnet slå ut i full blomst.

I 2017 var både Nicklas Bendtner og Matthías Vilhjálmsson foran ham i spisskøen. Året etter var det Bendtner og Alexander Søderlund som sto i veien. Og i fjor måtte Botheim belage seg på å kjempe om spilletid med Søderlund og Bjørn Maars Johnsen på høsten.

Nå er han klar og tydelig på at han ikke har tenkt til å bli et evig tredjevalg. Etter at VG skisserer et scenario der Botheim kan bli tredjevalg bak både vintersigneringen Dino Islamovic og den nylig bekreftede sommersigneringen Torgeir Børven, svarer Botheim:

– Nei, det er ikke optimalt selvfølgelig. Da er det lang vei til spilletid. Men vi får se. Jeg vil bare spille fotball.

– Er du interessert i et utlån?

– Hvis det må til, så må det til. Jeg vil bare spille fotball.

Uttalelsene ble gitt før Rosenborg bekreftet Børven-signeringen, som i utgangspunktet gjelder fra 1. august. Det er samtidig muligheter for at RBK kan betale ut spissens siste kontraktstid slik at han blir klar tidligere.

Lokalavisen Varden hevder at Botheim kan bli en del av en avtale der unggutten lånes ut til Odd, mens Børven kommer til RBK tidligere i sommer.

Til det sier Odds sportssjef Tore Andersen følgende:

– Det må du snakke med Rosenborg om. Jeg har aldri snakket med Botheim. Det er masse spekulasjoner, sier Andersen.

– Er Erik Botheim på lån resten av 2020-sesongen en god nok betaling for å slippe Børven nå?

– Hvis Botheim er like god som Børven, så hadde vel han spilt i Trondheim. Men jeg skal ikke blande meg inn i hvem som er gode og ikke, sier Andersen.

På spørsmål om han er åpen for et utlån til Odd, gjentar Botheim at «jeg vil bare spille fotball».

RBK-trener Eirik Horneland ønsket ikke å svare på spørsmål om Børven etter tirsdagens trening i Lerkendal-solskinnet, ettersom overgangen ikke ennå var bekreftet, men han er åpen om at Botheims situasjon kan bli et tema med en tredje spiss inn i troppen.

– Han har gått her i fire år nå og stort sett vært tredjevalg. Nå har han fått mye spilletid i vinter og fikk spilletid igjen i går (mot Kristiansund). Han trenger å være i utvikling, så får vi sørge for at han får nok spilletid enten her eller om vi leier ham ut. Det får vi se, sier Horneland.

– Er det aktuelt i ukene som kommer?

– Det får vi se. Akkurat nå trenger vi ham her. Nå må han bare ta muligheten sin.

– Det avhenger av om dere klarer å lokke Børven til RBK tidligere enn 1. august?

– Jeg er ikke opptatt av å snakke om det. Ikke foreløpig. La oss holde oss til de vi har her.

– Han sier at det ikke er optimalt å være tredjevalg. Deler du den oppfatningen?

– Det skal han ikke være. Hvis han på et tidspunkt blir tredjevalg igjen, må vi se på løsninger som holder ham i utvikling.

TOK EN PRAT: Her forlater trener Eirik Horneland (t.h.) og Erik Botheim Rosenborgs treningsfelt etter å ha tatt en lengre prat onsdag formiddag. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Etter Rosenborgs trening onsdag formiddag ble Horneland og Botheim stående og diskutere alene i flere minutter.

Ifølge RBK-sjefen hadde det ingenting å gjøre med Børven-signeringen, som ble bekreftet en time senere.

– Vi snakket nå om at han som spiss måtte skyte fra 16-meteren i en situasjon i andre omgang, og om en situasjon der han burde rukket ballen på bakerste stolpe. Det handler litt om å være farlig nok i boks og ofre seg nok til å komme først på ballen i boksen, og å være en avslutter. Du må ta avslutningsansvar når du er spiss, sier Horneland.

Torgeir Børven stilte til intervju med VG etter tirsdagens serieåpning for Odd, men da var han svært ordknapp:

