SOLGT TIL KINA: John Hou Sæters overgang til Kina er hovedgrunnen til at Stabæks agenthonorarer har skutt i været. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Stabæk betalte over 10 millioner til agenter i fjor

Stabæk var den Eliteserie-klubben som betalte ut desidert mest i agenthonorarer i 2019.

Nå nettopp

Det viser en fersk rapport fra Norges Fotballforbund (NFF) som VG er i besittelse av.

Stabæk betalte ifølge rapporten 10.599.542 kroner til såkalte formidlere, altså fotballagenter, i løpet av hele fjoråret. Utgiftene er fordelt over ti transaksjoner i forbindelse med ti forskjellige spillere.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Det er drøye tre millioner mer enn de neste lagene på listen: Rosenborg (7,48 mill. på 16 transaksjoner) og Molde (7,16 mill. på 21 transaksjoner). Disse tre klubbene står for over halvparten av Eliteserie-klubbenes utgifter til formidlere totalt i fjor.

– Vi er ikke overrasket over at det kommer spørsmål. Det var forventet, sier daglig leder Jon Tunold i Stabæk til VG.

Så mye betalte Eliteserie-klubbene til agenter 1. Stabæk – 10.599.542 2. Rosenborg – 7.482.074 3. Molde – 7.156.390 4. Strømsgodset – 3.293.035 5. Sarpsborg – 3.157.500 6. Vålerenga – 3.065.525 7. Brann – 2.222.750 8. Haugesund – 1.411.034 9. Lillestrøm – 850.000 10. Bodø/Glimt – 807.807 11. Kristiansund – 752.500 12. Viking – 736.250 13. Odd – 599.656 14. Mjøndalen – 475.000 15. Tromsø – 277.500 16. Ranheim – 150.500 Vis mer

Til sammenligning viser formidlerrapporten fra 2018 at Stabæk det året kun betalte 298.796 kroner til agenter. Det var nest færrest i Eliteserien – kun foran Ranheim (66.250 kroner).

Tunold bekrefter at det gigantiske hoppet i agenthonorarer i stor grad skyldes salget av John Hou Sæter til kinesiske Beijing Sinobo Guoan F.C. Det er den kinesiske agenten Li Feng som står oppført som formidler i forbindelse med denne overgangen.

– Det er ikke noe annet å forklare enn at det er sånn det er. Vi har et høyere honorar på det kinesiske markedet. Uten det hadde vi ikke kommet i posisjon til å få selge. I den overgangen var et også vesentlig mer arbeid å gjøre for en agent enn det ville vært for en overgang i Europa, sier Tunold.

les også FKH-spiller hardt ut mot egen klubb: – Man føler seg verdiløs

Stabæks resultatregnskap viser at klubben tjente 73.808.159 kroner på spillersalg i 2019. Det er en mangedobling av de tilsvarende inntektene fra 2018 (9.935.794).

– Vi har gjort spillersalg på ganske store summer målt opp mot året før. Når vi har hatt overganger på over 70 millioner kroner, så er det ikke unormalt at honorarer kan ligge på en del prosent av det, sier Tunold.

Stabæks betalinger til formidlere Disse ti transaksjonene har totalt kostet Stabæk 10,6 millioner kroner (spillerens formidler står i parentes): Ronald Hernández (Sebastian Cano) Vadim Demidov (Bjørn Tore Kvarme) Marcus Sandberg (Fredrik Risp) John Hou Sæter (Li Feng) Filip Valencic (Francesco Villa) Matthew Rusike (Jonas Svensson) Yaw Amankwah (Daniel Steinfeld) Kasper Junker (Francesco Villa) Youssef Toutouh (Lennart Bak) Tortol Lumanza (Tom De Muhl) Vis mer

– Kan du si hvor mye dere betalte i agenthonorar i forbindelse med overgangen til John Hou Sæter?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Stabæk-sjefen, som heller ikke vil svare anslagsvis på hvor stor andel av utgiftene som ble brukt på den overgangen.

Likevel går han langt i å bekrefte at mesteparten av de drøye ti millionene ble brukt i Kina-salget:

– Forklaringen ligger i at i forbindelse med overgangen til Kina, var det et relativt stort agenthonorar i forhold til det som er normalt. De ulike markedene fungerer forskjellig. Der er det større betalinger til agenter.

Få flere tips til hvordan du kan trene fotball hjemme her:

Publisert: 23.03.20 kl. 11:57

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Mer om Eliteserien Stabæk Fotball

Fra andre aviser