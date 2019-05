VARSLER KUTT: Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg må kutte opp mot 20 millioner

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug (53) varsler at klubben må frem med sparekniven etter tre år med høyt forbruk.

Oppdatert nå nettopp







RBK-toppen sier til Adresseavisen at trønderklubben må kutte opp mot 20 millioner kroner i 2020.

– Cirka tjue, tenker jeg. Mellom ti og tjue, så tenker jeg du er innenfor. Man må bestemme seg for hvilken type spillerstall man skal ha, og hvilken type ansatte rundt laget. Vi må begynne å se på det nå, sånn at det skal få effekt i 2020, sier Dyrhaug til avisen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Hun mener klubben har brukt penger fornuftig, blant annet på nytt banedekke, nye seter, storskjermer, oppussing av Brakka og oppkjøpet av hele Lerkendal, men påpeker at de har brukt «vel mye penger» på a-stallen.

– Vi har est ut i a-stallen, flere trenere, større støtteapparat og flere spillere, sier Dyrhaug.

les også RBK-kaptein Mike Jensen ut mot Adressa-artikkel: – Halvsannheter, gjetninger og rykter

– Per nå er det ikke noe som bekymrer meg. Men vi må være realister og ta tak i ting. Vi må kjenne på den situasjonen vi er i, og skal vi få effekt i 2020, må vi gjøre tiltak i 2019, sier hun.

RBK fikk seg en opptur da de slo Brann på bortebane søndag kveld:

Dyrhaug sier til Adressa at klubben de tre siste årene har brukt 30 millioner mer enn det som var tilfelle i 2015, og at et slikt forbruk ikke er bærekraftig.

Et vesentlig kutt som allerede ligger i kortene, er at Nicklas Bendtner – Eliteseriens best betalte spiller – etter alt å dømme kommer til å forlate klubben i sommer.

Publisert: 29.05.19 kl. 08:17 Oppdatert: 29.05.19 kl. 08:34