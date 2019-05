STORT SMIL: Aalesund-trener Lars Bohinen har grunn til å smile etter syv av åtte mulige seiere. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Bohinens menn stormer videre, bunnlagene slet

(Aalesund - Tromsdalen 5–0) Aalesund tok sesongens syvende seier i Obos-ligaen i den åttende runden. De holder stø kurs mot comeback i Eliteserien.

Dagen før nasjonaldagen ble det 5-0-seier og tre nye enkle poeng mot tabelljumbo Tromsdalen for Aalesund.

Laget til Lars Bohinen har foreløpig til gode å tape denne sesongen og har kun avgitt to poeng så langt. Etter åtte serierunder er luken ned til serietoer Sandefjord på fire poeng.

Pape Habib Gueye scoret sitt tredje mål for sesongen da han ga sunnmøringene ledelsen 1-0, før Oddbjørn Lie doblet ledelsen før pause. I annen omgang scoret Hólmbert Fridjónsson to ganger, før Gueye fastsatte sluttresultatet til 5-0.

Forfølgerne fikk det ikke like lett på fotballens nasjonaldag. Både serietoer Sandefjord og tredjeplasserte Start måtte slite mot henholdsvis Skeid og Jerv.

Sju minutter før full tid sørget storscorer Pontus Engblom for 1-0-seier til Sandefjord, mens Aron Sigurdarson ble matchvinner for Start 88 minutter ut i sørlandsderbyet. Kampen i Kristiansand endte 3-2.

Bunnlagene slet

I motsatt ende av 1. divisjonstabellen ble det ingen lystig opptakt til nasjonaldagen for bunnlagene Tromsdalen, Strømmen og Notodden.

Mens Tromsdalen reiste tomhendte og utspilte fra Ålesund, røk Strømmen 0-1 for nyopprykkede KFUM. Oslo-klubben har imponert kolossalt i møtet med 1. divisjon, og igjen ble måltyven Lars Olden Larsen avgjørende.

20-åringen scoret sitt åttende mål for sesongen og er dermed toppscorer i 1. divisjon sammen med Sandefjords Pontus Engblom.

Notodden tapte på sin side 1-3 for Ull/Kisa, som klatret til fjerdeplass på tabellen. To scoringer av Kristoffer Normann Hansen samt én av Magnus Grødem ga tre poeng for Jessheim-klubben.

Notodden fikk i tillegg målscorer Erlend Hustad utvist.

Tungt for Sogndal

Eirik Bakkes Sogndal-mannskap har slitt i sesonginnledningen, og torsdag kom en ny nesestyver på bortebane på Sotra. Nest-Sotra vant 1-0 tok sesongens tredje seier i en kamp der Lee Rochester Sørensen ble matchvinner.

Scoringen som skilte lagene kom allerede etter sju minutters spill.

Sogndal ligger på plassen over streken, mens nevnte Strømmen, Notodden og Tromsdalen følger bak. Sistnevnte har kun tatt ett eneste poeng denne sesongen.

