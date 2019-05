NORGES TRENER: Pål Arne Johansen var på plass på Stadion Widzewa fredag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Landslagssjefen forklarer valgene sine

LODZ (VG) For de norske U20-gutta var systemene som ble brukt i tapet mot Uruguay kjent. For utenforstående kritikere virker de vanskeligere å forstå.

Engasjementet er stort i det norske fotballmiljøet når Norge spiller landskamp. Det gjelder også under U20-VM. I forbindelse med 3–1-tapet for Uruguay ble det satt flere spørsmålstegn. Dette er fire av punktene som ble stusset over:

1. Hvorfor Norge gikk ut med en femmer i forsvar.

2. Hvorfor Stabæks midtbanemaestro, Tobias Børkeeiet, ble trukket ned i en stoppertrio.

3. Hvorfor Håkon Evjen ble brukt som venstre back etter å ha spilt indreløper og kant med stor suksess i Bodø/Glimt.

4. Hvorfor Viking-kometen Kristian Thorstvedt ikke startet kampen.

Forklarer disposisjonene

Etter 3–1-tapet mot Uruguay virket Norges landslagssjef langt ifra preget. Johansen var fornøyd med mye av det guttene hans hadde prestert. Hvis Uruguay ikke hadde vært «dødelig effektive», tror nordlendingen at rødtrøyene fort kunne fått med seg minst ett poeng.

Johansen svarte likefullt på alle spørsmål om laguttak og formasjonsvalg. Først ut var rollen til Evjen.

19-åringen har vært glitrende for Bodø/Glimt denne sesongen, men da som indreløper og kant. Mot Uruguay ble Evjen foretrukket foran Wolverhampton-proffen John Kitolano på venstre back - og han slet defensivt mot assist-mann og målscorer Brian Rodriguez.

– Jeg tror det er mange som kommer til å slite mot Rodriguez, men jeg syns Evjen hever seg i andre omgang. Da har han god kontroll på Rodriguez, og det er ikke Evjen som er der på 3–1. Så synes jeg han bidrar fantastisk offensivt. Det er der han har sin X-faktor. Den håper jeg å få se mer og mer av i turneringen, sier Johansen til VG og understreker at Evjens offensive kvaliteter er avgjørende for valget.

– Når det gjelder Evjen, er det en risiko/gevinst-vurdering. Vi håper å få mer i angrepsspillet enn vi taper i forsvarsspillet. I dag fikk du jo se litt av begge deler, forteller Norges landslagssjef.

Systemet og Børkeeiets rolle

Eliteseriekjennere er blitt vant med å se Tobias Børkeeiet dominere kamper fra sentral midtbaneposisjon for Stabæk siden gjennombruddet i fjor vår. Derfor var det tilsynelatende flere som undret seg over at bæringen var trukket ned som stopper da Norge forsvarte seg mot Uruguay.

For Børkeeiet selv var det derimot ingen overraskelse. Han hadde den samme rollen på Norges suksessfulle vei mot VM her i Polen.

I etterkant av åpningsmatchen tenker Johansen også mer på selve formasjonen, enn plasseringen av Børkeeiet. I 2. omgang ble 20-åringen flyttet lenger frem samtidig som hele laget presset høyere i banen. Sistnevnte kunne kanskje vært forsøkt fra begynnelsen av, mener Johansen.

– Vi burde kanskje spilt slik fra start, men jeg følte det var naturlig å begynne på den måten vi gjorde siden vi ikke hadde sluppet inn mål de siste kampene. Ukraina, som spiller på samme måten, slo jo Uruguay (før VM). Uruguay slet veldig mot en femmer bak da. Det var litt av vurderingen bak, forteller Johansen.

Thorstvedt på benken

Johansens historikk med de norske U20-gutta støtter også opp under valgene hans. De to siste årene har laget scoret 30 mål. Ingen europeiske mannskap på samme alder har flere.

I VM er det bare fire andre landslag fra Europa som har klart å kvalifisere seg, med store nasjoner som England, Spania og Nederland hjemme i sine respektive land som tilskuere. På veien mot bragden har «Paco» brukt det samme systemet og de samme prinsippene som mot Uruguay.

På spørsmål om Vikings midtbanekoloss Kristian Thorstvedt burde startet, er svaret til landslagssjefen kort og konsist.

– Når det gjelder Thorstvedt, er han her først og fremst som spiss.

Lojal Thorstvedt

Helt på topp er Erling Braut Haaland selvskreven. Det er også Thorstvedt innforstått med. Stavanger-karen håper likevel på mer spilletid utover i mesterskapet.

– Jeg er tatt ut som spiss, og vi har Erling som kanskje er vår beste spiller. Jeg hadde selvfølgelig håpet å komme inn tidligere og sette et preg på kampen, men nå fikk jeg 10 minutter. Jeg håper at jeg får mer neste gang, sier Thorstvedt til VG.

– Hvordan var det å få beskjed om at du ikke kom til å starte?

– Jeg har visst det en stund. Det er sånn du må ta. Det er ikke jeg som bestemmer. Det er Paco.

– Hvor mye spiss har du spilt før?

– Jeg spilte mye spiss da jeg var liten, men jeg tror Paco tenker mye på fysikken, duellstyrken og målteften min. I det systemet vi spiller nå, tror jeg spiss- og tierrollen kan passe meg bra, sier Thorstvedt.

– Hvordan kjentes nivået ut etter at du kom inn?

– Det er som i Eliteserien. Det er ikke ekstremt mye høyere. Hvis vi hadde vært litt skarpere foran mål og satt litt mer fart på ballen, tror jeg at vi kunne fått med oss ett eller tre poeng herfra i dag.

– I Eliteserien herjer du jo. Får vi se deg gjøre det her også?

– Ha-ha. Ja, forhåpentligvis, sier Thorstvedt.

PS: Norges neste kamp er mot New Zealand på mandag klokken 20.30.

