Bohinen om telefon fra landslagssjefen: – Tenkte det var over

BEKKESTUA (VG) Emil Bohinen trodde håpet om å delta i U20-VM var ute da landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen ringte.

Tirsdag for halvannen uke siden offentliggjorde Norges Fotballforbund navnene til nordmennene som skal til U20-VM i Polen. Etter å ha spilt seg til fast plass på Stabæk denne sesongen, hadde Emil Bohinen et håp om å være på listen.

Det betydde derimot ikke at midtbanemannen tok det for gitt. Langt derifra. For i kvalifiseringen fikk 20-åringen flere ganger beskjed om at andre var bedre. Derfor var Bohinen bekymret da mobiltelefonen ringte før uttaket ble kjent.

– Jeg fikk en telefon fra Paco dagen før. Han har alltid pleid å ringe meg før uttak og si at det akkurat ikke holdt. Så da jeg så navnet hans på telefonen, tenkte jeg at det var over, forteller Bohinen til VG.

Oppturen

Til forskjell fra flere tidligere samtaler med Johansen, hadde landslagssjefen denne gangen et helt annet budskap: Bohinen ble spurt om han hadde lyst til å være med til VM for å forsvare Norges ære under det prestisjefylte mesterskapet.

Det betydde mye for mannen som denne sesongen har spilt seg til fast plass på Stabæks midtbane.

– Det er veldig stort. Jeg var ikke med de siste samlingene, så jeg rakk det akkurat, forteller midtbaneeleganten, som er sønn av landslagslegenden Lars Bohinen.

Får ros

Også Stabæk-leder Inge André Olsen følte på noe spesielt da Bohinen fikk plass i U20-troppen sammen med klubbkameratene Tobias Børkeeiet (20), Ola Brynhildsen (20) og Hugo Vetlesen (19).

– Emil var den første vi signerte av dem. Han hadde størrelse og fysikk ganske tidlig, men han har brukt lengre tid enn de andre. Vi har hatt tro på ham hele tiden, selv om han kanskje har tvilt litt på det selv, og nå har han virkelig tatt steget, forteller Olsen til VG.

– Jeg var overlykkelig da han fikk plass i troppen. Det er et klapp på skulderen til ham og et: «Fantastisk bra jobbet, Emil. Du har fått noen trøkker, men du har stått i det – og nå får du resultatet.»

Bohinen tenker samtidig at det ikke er tilfeldig at Stabæk har hele fire mann i mesterskapet som starter med kamp mot Uruguay 24. mai.

– Vi fire har spilt sammen lenge. Vi har satt listen høyt for hverandre og pushet hverandre, forteller 20-åringen.

Solid fellesskap

Bohinen slutter seg til resten av Norges tropp 18. mai. Da går flyet til Warszawa. På det sitter også Brynhildsen og Vetlesen. Begge gleder seg stort, og beskriver et sterkt samhold i den norske gjengen.

– Vi er et fellesskap. Vi er veldig gode venner, står på for hverandre og gir oss aldri. Det er det som er imponerende med oss. Uansett hva stillingen er, gir vi aldri opp, sier Vetlesen til VG.

– Jeg vil hjelpe laget til å oppnå gode ting. Hovedfokuset er å komme seg videre fra gruppen, sier Brynhildsen, som har store ambisjoner for mesterskapet.

Etter matchen mot Uruguay venter New Zealand 27. mai og Honduras tre dager senere. Selve mesterskapet avsluttes med VM-finale 15. juni.

