SKUFFET: Her reagerer Viking-spillerne Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bakenga reddet Ranheim i debuten: – Det smaker godt

(Viking – Ranheim 2-2) Da tomålsscorer Kristian Thorstvedt satte seg på benken etter å ha blitt byttet ut i det 76. minutt på stillingen 2-0, var han sikker på tre poeng. Tromsø-innleide Mushaga Bakenga ville det annerledes.

Bakenga, som tidligere i uken ble hentet på lån fra Tromsø ut året, kom selv inn i det 58. minutt, umiddelbart etter at Kristian Thorstvedt hadde scoret sitt andre for dagen og gitt Viking ledelsen med 2-0.

I det 70. minutt kom Ola Solbakken inn for gjestene, og de to byttene skulle vise seg å være svært gode for Ranheim-trener Svein Maalen.

I det 84. minutt stusset Bakenga Solbakken fri, og tre minutter senere gjengjeldte Solbakken tjenesten ved å prikke innlegget på Bakenga. Han styrte inn utligningen som gjorde at det endte 2-2.

– Det var fint det, å endelig ha en god debutkamp. Det smaker godt, erkjenner «Mush» overfor Eurosport.

– Jeg har slitt med lysken i to måneder, men fikk tatt meg inn igjen i løpet av uken her. Da var det bare å gi full guffe de minuttene jeg fikk, gliser Bakenga.

LURT SMIL: Mushaga Bakenga. Foto: Mattis Sandblad

Etter å ha vært delaktig i begge målene, sier Bakenga at han fikk troen på tre poeng, men er også fornøyd med ett. Det er i hvert fall trener Svein Maalen.

– Vi er fryktelig glade for at vi aldri gir opp og får med oss et poeng på en ellers svak dag. Og det er utrolig artig for «Mush» å få både assist og scoring, sier han.

På den andre siden var Vikings Kristian Thorstvedt svært misfornøyd. Han scoret 1- og 2-0, begge på pasning fra kaptein Zlatko Tripic, ble byttet ut i det 76. minutt og så sine lagkompiser tape ledelsen fra benken.

– Jeg er utrolig skuffet egentlig. Vi skal ha tre poeng i dag og alt annet er rævva. Å se de score to mens jeg er på benken, er helt jævlig, sier Thorstsvedt til Eurosport.

– Akkurat nå er det helt sykt kjipt, men vi må prøve å se fremover, plukke tre poeng hver uke og se hva det holder til, fortsetter han.

Trener Bjarne Berntsen er enig.

– Dette er tungt å svelge, for vi må kunne punktere kampen på 2-0. Vi må være kyniske, men istedenfor får vi to baklengsmål... sier en skuffet Viking-trener til Eurosport.

Vikings 26 poeng på 19 kamper holder til en foreløpig 8. plass, mens Ranheim faller én plass tross ett poeng ekstra i beholdningen. 19 poeng på 19 kamper gir en 14. plass.

Ranheim ble forbigått av Tromsø, klubben de låner Bakenga fra, som på sin side slo Brann.

Publisert: 25.08.19 kl. 19:51 Oppdatert: 25.08.19 kl. 20:19

