BLINKSKUDD: Martin Ødegaard, som her tar en selfie med fans under sin presentasjon som Real Sociedad-spiller, har kommet svært godt i gang i sin nye klubb. Foto: Javi Colmenero

Planen, agenten, språket og familien: Her er nøklene bak Ødegaards drømmestart

MALLORCA (VG) Det er på ingen måte tilfeldig at Martin Ødegaard (20) har brukt vesentlig kortere tid på å komme i gang i Real Sociedad enn de to andre gangene han har blitt lånt ut fra Real Madrid.

Etter to La Liga-runder har nordmannen vært blant Spanias mest markante spillere, og allerede i kamp nummer to – på sesongens aller første skudd på mål – fikk 20-åringen nettsus for sin nye klubb.

Da han ble lånt ut for første gang, til Heerenveen i januar 2017, fikk han en trøblete start og brukte over fire måneder på å score sitt første mål, på den norske nasjonaldagen mot Utrecht.

Tallene bak Ødegaards drømmestart * Denis Suárez (19, Celta Vigo) og Nabil Fekir (14, Real Betis) er de eneste spillerne i La Liga som har driblet mer enn Ødegaard (13) i de to første serierundene. * Jordi Alba (130, Barcelona), Nélson Semedo (109, Barcelona) og Marcelo (99, Real Madrid) er de eneste spillerne i La Liga som har slått flere pasninger på motstanderens banehalvdel enn Ødegaard (96). * Kun fire spillere har skapt flere sjanser enn Martin Ødegaards seks. Kilde: Opta Vis mer

Forrige sesong, denne gangen på utlån i Vitesse, kom den første scoringen i serien den 10. november, også denne gangen mot Utrecht, også denne gangen etter noen måneder med kritiserte prestasjoner.

les også Spansk ekspert slår alarm om Ødegaard-kamp: – En skam

Bak drømmestarten denne gangen ligger spesielt ett viktig valg: Etter å ha blitt lånt ut til Heerenveen midt i 2016/17-sesongen, og til Vitesse langt ut i august da serien allerede var godt i gang, ble Ødegaard denne gangen bekreftet klar for et to års utlån til Real Sociedad allerede i begynnelsen av juli.

– Det var først og fremst veldig viktig å komme hit før oppkjøringen. Det har vært tungt de to gangene jeg har kommet inn sent eller midt i sesongen, forklarer Martin Ødegaard til VG, etter å ha fått videreformidlet en hilsen til ham fra Charter-Svein:

Tidlig avklart

Strategien ble lagt i samråd med agent Bjørn Tore Kvarme og Real Madrid denne våren. Det var ikke snakk om at nordmannen skulle bli med storklubben på USA-turné, slik han gjorde i fjor.

– Det var et valg vi tok tidlig. Vi vurderte, sammen med Real Madrid, at han sikkert kunne blitt værende der og spilt litt, men at sannsynligheten for å spille nok, var liten. Da var det bedre å finne en klubb der han fikk spille mye, og komme dit raskt, i stedet for å ha oppkjøringen med Real Madrid og ikke vite hva fremtiden skulle bringe, sier Kvarme til VG.

les også Real Madrid-spekulasjoner etter Ødegaard-mål: – Skrives mye rart

Til tross for at han lenge har vært et ettertraktet navn i internasjonal fotball, ventet Ødegaard lenge med å skrive kontrakt med en agent. Det var først i fjor vår at han knyttet seg til Kvarme og hans selskap Nordic Sky. Det har så langt vært en suksess, synes Ødegaard, som i sommer hadde valget mellom flere store klubber som kunne by på Champions League-fotball.

– Det er fint å ha en som kun konsentrerer seg om å hjelpe meg og få det beste. Jeg er utrolig fornøyd med jobben Bjørn Tore og hans folk har gjort. Det har vært utrolig viktig. At vi fikk til noe så tidlig, og at det hele tiden har vært mitt valg, har vært viktig, sier Ødegaard.

STYRER I KULISSENE: Bjørn Tore Kvarme (t.h.) er Martin Ødegaards agent. Her med pappa Hans Erik på flyplassen i Bilbao i forkant av utlånet til Real Sociedad i sommer. Foto: Javi Colmenero

Kvarme sier at han forstår folks skepsis mot agentbransjen, fordi det med jevne mellomrom dukker opp ugunstige saker, men han er glad for at hans mest prestisjefulle klient er tilfreds med samarbeidet.

– Det er vanskelig å styre ting selv. Det viktigste er at man har en man stoler på, og som man føler at man tenker likt som, både i med- og motgang. Vi snakker mye, både om fotball og andre ting, sier trønderen.

Blant La Ligas beste spillere så langt Statistikk-nettstedet WhoScored rangerer spillernes prestasjoner i hvert kamp fra 1 til 10 basert på statistikk fra Opta. Her er de beste etter to serierunder i La Liga: 1. Karim Benzema (Real Madrid) – 8,32 i snitt 2. Antoine Griezmann (Barcelona) – 8,18 3. Joan Jordán (Sevilla) – 7,98 4. Sergio Busquets (Barcelona) – 7,92 5. Santi Cazorla (Villarreal) – 7,81 6. Martin Ødegaard (Real Sociedad) – 7,79. Vis mer

I tillegg til å være agent er han tidligere Real Sociedad-spiller. Han spilte i San Sebastián-klubben fra 2001 til 2004 og kunne derfor gå god for klubben da den dukket opp som en mulig destinasjon for Ødegaard.

– Vi tror det er ideelle forhold. Du har aldri noen garantier, men de har en historie for å utvikle gode spillere, de prøver å spille god fotball, og vi var trygge på den rollen de ville ha Martin i. Alt lå veldig bra til rette, og jeg vet at det er gode folk her som jeg kjenner, og som tar godt vare på ham.

les også Ødegaard roses opp i skyene i spanske aviser: – Geni

Jobbet hardt med språket

Et av de viktigste rådene Ødegaard fikk før sitt comeback i spansk fotball, var å jobbe hardt for å lære seg språket så godt og raskt som mulig. 20-åringen har i samråd med Real Sociedad fått på plass en ordning der det kommer en privatlærer to ganger i uken og holder intensive spansktimer på tomannshånd med nordmannen.

– Det hjelper at jeg kan språket godt og kjenner kulturen, bekrefter Ødegaard, som viste sin store fremgang foran pressen etter søndagens kamp mot Mallorca.

Pågangen var enorm fra avisjournalister, TV-reportere og radiofolk, men drammenseren tok alle spørsmål på strak arm med imponerende spansk. Det var første gang han gjorde intervjuer på sitt «nye» språk, etter å ha tatt alt på engelsk og norsk tidligere i sommer.

– Vi har snakket mye om språket. Vi ber alle spillerne våre gjøre en innsats der. Det gjør det så mye enklere å integrere seg og få kontakt med garderoben. Bare det at man viser en innsats for å tilpasse seg, hjelper enormt, sier Kvarme.

BRILJERTE: Martin Ødegaard uttaler seg på direkten til den spanske radiokanalen Onda Cero. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Svensk lagkamerat

Det går imidlertid ikke bare i spansk; svenske Alexander Isak – kjøpt fra Borussia Dortmund i sommer – er den spilleren i Real Sociedad-troppen som Ødegaard har mest kontakt med. De to stortalentene bodde en stund sammen på hotell i byen, før de fant seg egne steder å bo, og setter pris på å kunne snakket sitt eget språk i ny og ne.

– Det er alltid en fordel. Og de har vært gjennom litt av det samme, ettersom de ble solgt til store klubber i veldig ung alder, sier Kvarme.

De aller viktigste støttespillerne finner Ødegaard riktignok i sin egen familie. Han har flyttet inn i et hus alene, men får jevnlig hatt besøk av både mor, far, søstrene Mari og Emilie og – særlig ofte – storebror Kristoffer.

– Det er viktig å ha dem rundt seg i starten. Det er deilig det. Man er alltid litt mer ensom i starten i klubber, så det har vært fint å ha litt familie her. Broder'n kommer til uken igjen, sier Ødegaard.

Mye tyder på at han har en familie som bidrar til å holde bena hans godt plantet på jorden, for da VG spurte pappa Hans Erik om han hadde mulighet til å bidra i denne saken, takket han pent nei – med denne begrunnelsen:

– Tror det holder med det skrytet han allerede har fått ...

