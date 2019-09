DRØMMER: Caroline Graham Hansen håper på 10.000 tilskuere på Brann Stadion mot England. Foto: Paul Sigve Amundsen

Graham Hansens store drøm: – Jeg får gåsehud av å tenke på det

BERGEN (VG) Tirsdag skal Norge jakte revansje mot England for kvartfinaletapet i VM foran et litt over halvfullt Brann Stadion. Caroline Graham Hansen (24) drømmer om at kvinnelandslaget skal selge ut Ullevaal stadion innen EM i 2021.

Nå nettopp







– Det er kjempegøy. Jeg håper og tror at et par-tusen til kanskje melder seg på i siste liten hvis været er fint. Det hadde vært utrolig gøy å få over 10.000, sier Graham Hansen til VG dagen før møtet med England i Bergen.

Et drøyt døgn før kampstart på Brann Stadion er det solgt 8700 billetter til oppgjøret, opplyser billettansvarlig i NFF, Merete Prestkvern, til VG.

I fotballforbundets podkast PodBall i forrige uke fortalte Graham Hansen at hun har to drømmer som landslagsspiller.

Den første: Å spille for et så stort publikum at hun ikke hører seg selv synge nasjonalsangen. Det håper hun å få oppleve i Branns storstue tirsdag kveld.

– Jeg får gåsehud av å tenke på det. Det hadde vært utrolig gøy. Å få høre et nært fullsatt stadion som synger for og med oss er noe jeg tror alle fotballspillere i Norge drømmer om å få oppleve med flagget på brystet. Så får vi se om det skjer i morgen, sier 24-åringen.

Den andre drømmen: Å spille landskamp foran et fullsatt Ullevaal stadion.

Der har ikke det norske kvinnelandslaget spilt siden 2. juni 2016. 3564 tilskuere var til stede for å se 2–2-kampen mot Østerrike.

– Hvilket tidsperspektiv ser du for deg at er realistisk for å klare det?

– Først og fremst må vi fortsette å prestere i hver kamp vi spiller på hjemmebane. Vi må gi folk gode kamper og god underholdning. Det vil bidra, og vi merket jo det i VM. Det var ikke kvinnelandslaget eller herrelandslaget som spilte VM – det var Norge, sier Graham Hansen.

Hun beskriver det som surrealistisk at det var lange køer utenfor Kontraskjæret i forbindelse med en av Norges VM-kamper og håper entusiasmen for de norske fotballkvinnene består.

– Jeg tror det er innen rekkevidde å få det til i forbindelse med at vi går til EM i 2021, at vi i løpet av tiden mot det mesterskapet har klart å selge ut Ullevaal. Det hadde vært utrolig kult og jeg tror vi kan klare det hvis vi gjør de riktige tingene.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt sier det ikke er urealistisk at kvinnelandslaget returnerer til nasjonalarenaen.

– Vi er jo nå inne i en vurdering på hvordan vi skal få flere fotballkamper på Ullevaal nå som Vålerenga er borte herfra. Å legge kvinnenes landskamper til Ullevaal er absolutt inne i den vurderingen vi nå gjør. Samtidig er dette litt sammensatt fordi det har vært et ønske fra landslagsledelsen å spille kamper på mindre, mer intime arenaer. Kunstgress har også vært et tema, sier Bjerketvedt til VG.

– Men å kunne få et fullsatt Ullevaal i en avgjørende kvalifiseringskamp for kvinnene hadde vært helt fantastisk og er en ambisjon vi må jobbe for.

Publisert: 02.09.19 kl. 16:15







Mer om