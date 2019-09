Nå er Balotelli kommet hjem

Moren til Mario Balotteli (29) måtte felle noen tårer da han fortalte at han skulle hjem til Brescia. Men debuten endte - selvfølgelig - i viderverdigheter.

For flere medier, blant dem italienske La Gazzetta dello Sport, bringer en video som visstnok skal vise at Balotelli røyker før kampen. Hverken han selv eller klubben har kommentert påstandene, men det er en kjent sak fra tidligere klubber at han ikke har klart å holde seg unna «siggen», blant annet fikk han ordre om å slutte å røyke fra daværende Manchester City-sjef Roberto Mancini tilbake i 2011.

Uansett: Nå er han på plass i Brescia.

– Det er noe vakkert over det at Mario Balotelli er hjemme igjen i Brescia, etter en karriere via begge Milano-klubbene, Premier League-tittel med Manchester City, et opphold i Liverpool og noen år i Frankrike, fastslår Strive-kommentator Even Braastad.

– Han sa selv til Gazzetta at moren hans felte noen gledestårer da han ga henne beskjed om at Brescia var neste destinasjon for ham.

Det har vært mange og store overskrifter om Balotelli opp gjennom årene.

– Han har jo blitt kjent som en urokråke med mye støy rundt seg, men nå inntar han rollen som en rutinert leder i et nyopprykket lag med mål om å beholde plassen i Serie A, sier Braastad, og fortsetter:

– Brescia satser jo på dobbel gevinst ved å hente Balotelli. De selger garantert flere billetter og får mer oppmerksomhet, så gjenstår det å se om han leverer samme tall som han har gjort i Frankrike de siste sesongene. Han er mer enn god nok til å være helt avgjørende for Brescia denne sesongen. At han velger Brescia fremfor mer lønnsomme alternativer, tyder på at Balotelli er sulten og fortsatt føler at han har noe å bedra med og bevise.

Etter at han var suspendert de første kampene av sesongen, kom debuten altså mot Juventus tirsdag.

– Han viste lovende takter. Han var ryddig og solid de gangene han var involvert, og så ut til å kle og spille i tospann med Alfredo Donnarumma. I tillegg har Brescia en mange har spådd å være «den neste Pirlo» i Sandro Tonali på midtbanen, sier Braastad, som også er halvparten av podcasten «Støvelball».

VGs tips: Begge lag scorer

Napoli må ta i et tak etter det skuffende 0–1-hjemmetapet for Cagliari på onsdag. Slik har hjemmelaget alt blitt hengende litt etter tetlagene Inter og Juventus.

Brescias 1–2-hjemmetap for Juventus på tirsdag var mer av det forventede slaget. Det var tredje gang på fire at den klubben slapp inn minst to mål.

Rent offensivt har Mario Balotelli kommet med igjen - det kan bety Brescia-fulltreffere. Særlig ettersom Napolis tungvekter i forsvaret, Kalidou Koulibaly, er utestengt.

Med tanke på at Napoli kun har stengt buret i én av fem seriekamper foreslår vi et Begge lag scorer-spill til 1,65 i odds. Spillestopp er allerede kl. 12.25 og Strive viser kampen.

Publisert: 29.09.19 kl. 08:00

